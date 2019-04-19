نسخة جديدة للكأس الغالية

المصدر: دبي - العوضي النمر

يكشف اتحاد الكرة، عن النسخة الجديدة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تم تصنيعها خصيصاً في إنجلترا، في احتفال مميز الثلاثاء المقبل، في فندق قصر الإمارات، بحضور العديد من ممثلي الأندية ورجال الإعلام وبعض النجوم القدامى، سيكشف خلال الاحتفال عن مفاجآت عديدة، ومبادرات جديدة، تتناسب مع أهمية وقيمة المناسبة.

ويلتقي في المباراة النهائية 29 الجاري، فريقا شباب الأهلي والظفرة باستاد مدينة زايد في أبوظبي، ويواصل محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، عقد الاجتماعات مع الإدارات المعنية في الاتحاد، لعمل الترتيبات اللازمة، لكي يخرج الاحتفال بصورة متميزة، تليق بأغلى المسابقات ، والتي سيطلق عليها مسمى «عام التسامح».