النصر يعزز استثماراته بـ 4 مبانٍ جديدة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عززت شركة النصر للاستثمار، محفظتها الاستثمارية، بمشروع عقاري جديد، عبارة عن أربع مبانٍ تجارية سكنية، سيتم إنشاؤها بالقرب من المستشفى الأمريكي، بمنطقة عود ميثاء بدبي، بعد أن أوكلت تصاميمها الهندسية إلى «جولدن سكوير»، المؤسسة المتخصصة في الاستشارات الهندسية.

ويعتبر هذا المشروع، التدشين الرسمي للمرحلة الثانية من تنفيذ المخطط العام المعتمد لنادي النصر، والذي يشمل مشاريع عقارية رائدة باستثمارات ضخمة.

وصرح إبراهيم الفردان رئيس شركة النصر للاستثمار، بأن الشركة أطلقت مشروعها الجديد، مدركةً أهمية الموقع الاستراتيجي لنادي النصر، والذي يقع في منطقة سكنية راقية، تربطها شبكة من المواصلات الحديثة، مثل مترو دبي، ويحيط بها عدد من المدارس الخاصة، ومرافق خدمية مميزة، إلى جانب وقوعها في مرمى مدينة دبي الطبية، التي لا تبعد عن النادي سوى خطوات، وهي من الضمانات العقارية لنجاح مشاريع النصر، لكونها الخيار الأمثل للسكن، مؤكداً أن تكلفة بناء المشروع تتجاوز 200 مليون درهم، وأن إجمالي التكلفة يصل إلى 300 مليون درهم.

ومن جانبه، أعرب عمر الميدور نائب رئيس شركة النصر للاستثمار، عن ثقته في كفاءة المشاريع التي تطلقها الشركة، وتأثيرها في السوق العقاري، موضحاً أن المشروع الجديد مكون من 4 بنايات «تجاري سكني»، بارتفاع 10 طوابق تضم مرآباً للسيارات، حيث يحتوي المشروع على 400 شقة، تلبي كافة الاحتياجات، ونادياً صحياً متكاملاً.