نيغريدو يخضع لفحوصات بالأشعة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يخضع الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر، إلى فحوصات الأشعة غداً، للوقوف على مدى تطور حالته الصحية، وموعد عودته للمشاركة في مباريات الفريق.

ويتدرب نيغريدو على انفراد، ولن يظهر في تشكيلة النصر في الجولة المقبلة ضد الإمارات، بسبب إصابته بكسر في الكتف في مباراة الوصل، التي تألق فيها بشكل لافت بتسجيله هاتريك.

ويعدّ نيغريدو هداف العميد بـ 15 هدفاً في 16 مباراة.

وعلى الجانب الآخر، أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر، أهمية تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، التي يخوضها النصر على ملعبه ضد الإمارات لحساب الجولة 21 لدوري الخليج العربي، بعد غـد، وقال: تأتي مواجهة الإمارات عقب انتصارين متتاليين، وهي فرصة لتأكيد صحوتنا، والاقتراب أكثر من وسط الجدول، ندرك جيداً أنها مباراة صعبة، أمام فريق يبحث عن ضمان البقاء، ولكن علينا أن نجعلها سهلة، بفضل تركيزنا واستعدادنا الجيد لها.

وصرّح كايو أنه يحاول تطوير أداء فريقه، وخصوصاً اللاعبين الأجانب، من خلال منحهم حرية اختيار المراكز التي يفضلون اللعب فيها، ودون فرض ذلك عليهم، ثم إعادة تنظيم الفريق بالشكل المطلوب، وحسب متطلبات كل مباراة، والأهم من كل ذلك، مساعدتهم على استعادة الثقة في أنفسهم.