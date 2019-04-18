«الأبيض» الشاب يختتم معسكره «السعودي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001، معسكره الخارجي، الذي أقيم في مدينة الدمام السعودية، للفترة من 12 إلى 16 أبريل الجاري، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، التي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وخاض أبيض الشباب مواجهتين وديتين أمام شقيقه السعودي، على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة، حيث انتهت المواجهة الأولى بالتعادل السلبي بدون أهداف، فيما فاز في المواجهة الثانية بهدفين مقابل هدف، عن طريق عبد الله حمد ومحمد عيسى.

وقال المدير الفني للمنتخب، فيردو ميلين، إن معسكر الدمام جاء ناجحاً، وتم خلاله التركيز على الكثير من الجوانب الفنية والبدنية، والتي رصدها الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة الماضية، مشيداً بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في المباراتين الوديتين أمام المنتخب السعودي، وكان لهما تأثير إيجابي فني وبدني مهم، خاصة أن المنتخب السعودي يضم لاعبين من ذوي المهارة والقوة البدنية.

وضمت قائمة منتخب الشباب مواليد 2001 في معسكر الدمام، 22 لاعباً هم: سيف عبيد الزعابي (اتحاد كلباء) نواف سالم ضاوي، راكان وليد صالح، أحمد سلطان أحمد، زايد سلطان الزعابي، أحمد محمد الحمادي، مبارك أحمد مبارك، محمد عبد الله الوافي (الجزيرة)، فهد بدر طارش (الإمارات)، علي عبد الله النقبي (خورفكان)، عبد العزيز محمد البلوشي، محمد عيسى جمعة، حارب عبد الله سهيل (شباب الأهلي)، وحميد جمال، وعبد الله أحمد عبد الله (عجمان)، وعيسى خلفان الحراصي (العين)، حمد عبد الله (الفجيرة) محمد عبد الرحمن (النصر)، عبد الله حمد المنهالي، راشد عبد الله مال الله (الوحدة)، عبد الله بدر كركي، مبارك طارق مطر (الوصل).