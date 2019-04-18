الرمادي يحذر من خطورة كلباء

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

حذر أيمن الرمادي، المدير الفني لعجمان، فريقه من مواجهة الغد أمام اتحاد كلباء في الجولة 21 لدوري الخليج العربي، وبرر الرمادي تحذيره، بأن مواجهة الفرق المشابهة في مستوى فريقه، أصعب من الفرق الكبيرة.

وقال إن خسارة الاتحاد الأخيرة أمام الجزيرة، وفوز فريقه الكبير على العين، لا يعني سهولة المهمة، بل بالعكس، ستكون أصعب من مباراة العين، وقال إن المباراة تحتاج لتركيز، والفريقان جيدان.

وقال الرمادي إنه يعلن لأول مرة، أن فريقه ابتعد عن حسابات الهبوط، برغم أن المتابعين يرون أن هذا الأمر حسمه عجمان مبكراً، ولكن بلغة الأرقام بالنسبة له، تم الاطمئنان بعد الفوز على العين.