ملتقى الأكاديميات يجمع نخبة الخبراء الفنيين اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم مجلس دبي الرياضي، في العاشرة من صباح اليوم، الملتقى الدولي السابع لأكاديميات كرة القدم، الذي يقام تحت شعار «تطوير اللاعبين بأكاديميات كرة القدم».

وذلك على هامش بطولة دبي الدولية التاسعة لكرة القدم تحت 16 سنة، التي ينظمها حالياً المجلس، على ملاعب نادي شباب الأهلي دبي بالممزر، وتختتم منافساتها غداً، ويشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين، ويستعرض الملتقى أنجح التجارب في مجال تطوير اللاعبين البراعم والناشئين في أكاديميات كرة القدم، وطرق استقطابهم إليها.

محاور الجلسات

وتبدأ الجلسة الأولى في الساعة العاشرة صباحاً، ويتحدث خلالها الخبير البلجيكي ميشيل سابلون، المدير الفني لاتحاد الإمارات لكرة القدم، ويستعرض خلالها برامج الاتحاد لتطوير الناشئين، ويدير الجلسة الخبير الفني بيرنهارد شوم، بعدها تنطلق الجلسة الثانية، ويشارك فيها الخبير الألماني برنارد شوم رئيس الجنة الفنية بالبطولة الدولية للناشئين.

ويتحدث فيها عن موضوع تحليل مباريات الدور الأول من البطولة، كما يتحدث كالب كالافينتي ليما محلل فريق فلامنغو البرازيلي، ويستعرض منهجية نادي فلامنغو البرازيلي لتحليل المباريات، ويتناول كارستان جورج مدرب فريق بروسيا دورتموند الألماني، موضوع الإعداد البدني للاعبي فريق دورتموند.

كما يتحدث في الجلسة الثانية اينارجوس هيرنانداز كارلوس مدرب فريق الهلال السعودي، ويناقش موضوع التنشيط الهجومي لفريق الهلال خلال الفترة الأخيرة، كما يتحدث في الجلسة خافيير فيرنانداز المسؤول في أكاديمية أتلتيكو مدريد، ويتناول موضوع منهجية أكاديمية أتلتيكو مدريد لتطوير الناشئين، ويدير الجلسة الخبير الفني الألماني بيرنهارد شوم، وفي ختام الجلسات، سيتم فتح باب النقاش في مستقبل اللاعبين بالأكاديميات، والإعلان عن التوصيات.

زيارة «برواز دبي»

حرصت اللجنة المنظمة للبطولة الدولية للناشئين، على تنظيم رحلة ترفيهية للفرق الأجنبية المشاركة، لزيارة معالم مدينة دبي، ومن بينها «برواز دبي»، أحد أبرز المعالم السياحية في الإمارة، حيث قضت فرق فلامنغو البرازيلي والهلال السعودي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني، وقتاً طيباً أول من أمس في «برواز دبي»، لمشاهدة مدينة دبي بالكامل من على ارتفاع 150 م.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري في الفرق، على التقاط الصور التذكارية، والتوثيق للحظات الرائعة التي قضوها عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن المشاركة في البطولة، تمثل فرصة كبيرة للاعبين لزيارة أجمل مدينة في العالم، كما سيزور فريق فلامينغو ظهر اليوم، مقر معهد الإمارات للسياقة، للتعرف إلى أحدث البرامج التي يعدها المعهد لتعليم السياقة، والاطلاع على مرافق المؤسسة التي تدعم الرياضة بشكل مستمر.

القيادة بأمان

وقال عامر أحمد بالحصا، الرئيس التنفيذي لمجموعة معهد الإمارات للسياقة، نائب الرئيس لمجموعة شركات بالحصا: بصفتي رجلاً متحمساً للرياضة والرياضيين، أعتقد اعتقاداً راسخاً بأن من صفات الرياضي الجيد، أن يكون قادراً على تولي المسؤولية تماماً، مثل مسؤولية القيادة بأمان، ودائماً ما يسعدنا أن ننتهز أي فرصة، كلما استطعنا، للتأثير في سلوك مواطنينا من الشباب.

فنحن في معهد الإمارات للسياقة، نعتقد أن هناك دائماً علاقة وثيقة للغاية بين الرياضة وفن القيادة، فالقيادة على الطرقات، تتشارك مع الرياضة في العديد من الصفات والمهارات، مثل تطلب الانتباه والترقب وحسن التخطيط، والتوقيت المناسب، مع التحكم في السرعة والمسافة، وأهمية اتخاذ القرارات، وردود الأفعال السريعة والصحيحة.

دعوة

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للناشئين، الدعوة للأجهزة الفنية والإدارية للفرق المحلية، لحضور الملتقى، والاطلاع على تجارب الأندية العالمية، ويأتي هذا الملتقى في إطار الجهود التي يبذلها مجلس دبي الرياضي، في سبيل تطوير قطاع الناشئين والشباب، والتركيز على الجانب الفني، في ما يتعلق برفع قدرات العاملين في أندية دبي، في الجانبين الفني والإداري، بإتاحة الفرصة لفرقنا المحلية للاستفادة من الخبرات الأجنبية.