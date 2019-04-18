المري: منظومة العمل قادتنا لكأس الصالات الغالية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكمل فريق كرة قدم الصالات «ثلاثية» الموسم بإحرازه كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد نهائي مثير أمام النصر حسمه شباب الأهلي بالفوز 3-2، وبدأ الفريق مشوار الموسم بإحراز وصافة كأس الاتحاد، ثم بدأ إنجازاته بالفوز ببطولة كأس الإمارات مروراً بلقب الدوري العام ثم الكأس الغالية التي اختتم بها موسم كرة قدم الصالات، واحتفل لاعبو شباب الأهلي .

وفي مقدمتهم رئيس شركة الألعاب الجماعية اللواء محمد أحمد المري والمشرف العام حمد المري عضو مجلس الشركة ومروان مصطفى مشرف عام اليد في نادي شباب الأهلي وبقية أعضاء الشركة بإنجاز أغلى البطولات في حضور النجم العالمي فالكاو الذي شكل حضوره حدثاً استثنائياً في صالة راشد بن حمدان في نادي النصر.

فريق عمل واحد

ومن جانبه قال اللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي ان الشركة وإدارة النادي بصفة عامة تعمل وفق منظومة فريق عمل واحد يعمل لمصلحة كل الألعاب، وعن انجازات كرة الصالات قال: بلا شك ان فريق الصالات في نادي شباب الأهلي «كفى ووفى»، وقدم موسماً رائعاً من كل النواحي.

حيث ظل الفريق يمتع ويقنع ويفوز ويحقق الإنجازات كنتيجة حتمية للعمل المشترك بين الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية والطبية، وأضاف: لم اخف إعجابي الشديد بهذه اللعبة التي يجب أن نصل بها إلى العالمية خلال فترة وجيزة لأن كل مقومات نجاحها متوفرة بصورة كبيرة.

فضلا عن كونها غير مكلفة وأتمنى ان تدخل جميع أندية الدولة في مسابقات كرة الصالات بتشكيل فرق وطموحاتنا في المراحل القادمة أن تكون هناك فرق لمنافسات الشباب والناشئين فقد كانت اللعبة في السابق للمعتزلين ولكن الآن اصبح لها لاعبون مختصون بفنونها وإثارتها لذلك نطالب بمزيد من الاهتمام من الأندية ومن اللجنة التنفيذية التي تستحق الشكر على ما تقوم به من عمل وجهد، ولكننا نطالبهم بالأفضل لأننا أحببنا اللعبة ونتمنى تطويرها كي نصل بها الى أعلى المراتب.

بنية تحتية متميزة

وبدوره، قال النجم البرازيلي المعتزل فالكاو أفضل نجوم اللعبة على مستوى العالم، ضيف شرف مباراة نهائي النسخة العاشرة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة قدم الصالات: تستحق دولة الإمارات أن تكون عاصمة اللعبة على مستوى العالم لما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية متميزة، وأضاف باختصار كل العوامل متوفرة، وقال: اعتقد أن المستوى متطور ويسير نحو الأفضل.

ولكن نظرا للاهتمام الذي تحظى به اللعبة كان يجب ان يكون المستوى أفضل من ذلك مؤكدا ان الإمارات مؤهلة من كل النواحي لاستضافة مونديال 2020 وهذا الأمر ليس بالصعب في ظل الإمكانات التي أشاهدها الآن وسنويا في بطولة ناس، وعما إذا كان الجمهور سيشاهد إبداعاته خلال شهر رمضان في بطولة ناس أو الشارقة الرياضية قال: بالطبع لا، وأضاف ربما تشاهدوني مدربا ولكن بعد الاعتزال صعب وربما ألعب في مهرجان أو مباراة احتفالية.

شكر

توجه عبد الملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، بالشكر والعرفان إلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وراعي حفل ختام كأس رئيس الدولة في نسخته العاشرة، وأشاد بحضور وتجاوب الهيئة واللجنة الاولمبية ومجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة مع حفل ختام الموسم العاشر للعبة وشكر جهود نادي النصر في التنظيم والاستضافة، وقال: الفترة القادمة ستكون هي فترة المنتخبات الوطنية، وسنعمل بكل جهدنا كي نجهز منتخبا قويا للإستحقاقات المقبلة.