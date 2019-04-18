5 نقاط تفصل «الملك» عن اللقب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بات فريق الشارقة «الملك» على بعد 5 نقاط فقط من حسم لقب دوري الخليج العربي بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 51 موسعاً فارق الصدارة إلى 10 نقاط، مستغلاً سقوط مطارده المباشر شباب الأهلي أمام الوحدة بهدف لصفر ليتجمد رصيده في المركز الثاني بواقع 41 نقطة. ويحتل الجزيرة المركز الثالث ( 40 نقطة) والعين رابعاً (39نقطة).

وأنقذ البرازيلي ويلتون سواريز الشارقة من الخسارة الأولى خلال الموسم بتسجيله لهدف التعادل لفريقه أمام العين في الدقيقة 88 بعد أن كان متأخراً بهدفين مقابل هدف.

وبكر الشارقة بالهدف الأول بواسطة ايغور كورناندو (ق 28) من ضربة ثابتة وسجل للعين جمال معروف (ق 34) وشيوتاني (ق 72).

وفاز الوحدة على مستضيفه شباب الأهلي بهدف وحيد أمس، في المباراة التي جرت على استاد شباب الأهلي بالعوير ضمن الجولة 21.

وتجمد رصيد شباب الأهلي عند 41 نقطة، وبقي في المركز الثاني، ورفع الوحدة رصيده إلى 34 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس.

وسجل هدف الوحدة في الدقيقة 17، عن طريق ليوناردو دي سوزا، من كرة تقدم بها إلى حدود منطقة جزاء شباب الأهلي، ووضعها بذكاء في شباك الحارس ماجد ناصر. وخطف الفجيرة نقطة غالية من الإمبراطور بعد أن فرض عليه التعادل بنتيجة 3-3 في الوقت بدل الضائع بعد مباراة مثيرة وقوية طوال الشوطين ولم يحافظ لاعبو الوصل على تقدمهم بثلاثية بيضاء جاءت عبر علي صالح هدفين وهدف للبرازيلي منديز ق 6،16،52 ليعود الذئاب في شوط المدربين ويسجلوا ثلاثة أهداف عبر المدافع عبد الله النوبي .

ومحمد بن يطو وهلال سعيد في ق 65 ق 89، 90+3 ليرفع الوصل نقاطه إلى 24 والفجيرة إلى 15. واسترد الظفرة نغمة الانتصارات من جديد بفوز مستحق على ضيفه بني ياس 1-0 . أحرز هدف اللقاء الوحيد رومولو دوس سانتوس من ركلة جزاء في الدقيقة 45 رفعت رصيد الظفرة إلى 27 نقطة محافظاً على ترتيبه الثامن، وبقي بني ياس في 33 نقطة متراجعاً إلى المركز السادس.