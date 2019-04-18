المكرّمــون بجـــائزة الإنجازات الرياضية: شكراً خليفة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن - دبي - فائز بجبوج

جاء احتفال أسرة الرياضة الإماراتية بعيدها السنوي الثالث عشر، والذي أقيم صباح أول من أمس في قاعة «مبادلة» أرينا بالعاصمة أبوظبي، وتم خلاله توزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على المتميزين والأبطال من الرياضيين الذين حققوا إنجازات ورفعوا علم الدولة خفاقاً في جميع المحافل الإقليمية والقارية والدولية في عام 2018.

وذلك بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

والذي توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان الفائز بجائزة الشخصية الرياضية لعام 2019؛ تقديراً لدور سموه الكبير في العمل الرياضي العام على مدار سنوات طويلة، والوصول بالرياضة الإماراتية نحو الآفاق العالمية من خلال الأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها الدولة، وفق أعلى المعايير التي وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.

والاهتمام بكل ما يتعلق بتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية في بيئة صحية سليمة. وجاءت الاحتفالية لتثبت للجميع أن ليلة التتويج التي انتظرتها الرياضة الإماراتية، تستحق بالفعل أن تكون الأجمل، وخاصة أن «مكرمة خليفة» أصبحت تاجاً على رأس الرياضة الإماراتية.

حافز

من جانبه، تقدم عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بأسمى آيات العرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، على هذه المكرمة الغالية، والتي تأتي حافزاً معنوياً للرياضيين من أصحاب الإنجازات، مما ينعكس بالإيجاب ويدفع الجميع إلى مواصلة العمل على مدار العام، لكي يكرم ويقف على منصة التكريم.

وقال النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي: فخورون وسعداء بتكريمنا بوصفنا من أصحاب الإنجازات، وهذا الأمر لم يتحقق إلا بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورؤى سموه وتحفيزه وتشجيعه لأبنائنا وبناتنا ممارسي الجوجيتسو وضعتنا جميعاً على منصات التكريم، وأصبح شغلنا الشاغل إضافة الجديد.

وإضافة المزيد من الإنجازات على المستويات المحلية والقارية والدولية، حتى أصبحت العاصمة أبوظبي صانعة القرار وتدعم هذه الرياضة الفتية في جميع أنحاء العالم، ويفصلنا يومان فقط على انطلاق درة البطولات «عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» والتي تستقطب قرابة 5 آلاف لاعب ولاعبة، من جميع أنحاء العالم، ولدينا كل ثقة في قدرة لاعبينا ولاعباتنا على تقديم الأفضل وتبوؤ المراكز الأولى.

وأضاف الهاشمي: تغمرني السعادة عندما أرى الفرح والبهجة على وجوه اللاعبين والطاقم الإداري والفني، لأن هذا الرضا هو نتاج لما بذلوه من جهد طيلة العام، وككل المكرمين سعيد بتسلم الجائزة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، راعي الحفل، وسموه الشخصية الرياضية الدولية.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو ملك للجميع وأبوابه مفتوحة أمام الأسرة الإماراتية، وأبناء المدارس، وتلقي أيضاً مقترحات الإعلام وهذه الأطراف جميعاً محاور أساسية في مواصلة التطور، وإن اتحاد الجوجيتسو دائماً يرسّخ روح عمل الفريق الواحد، ويتواصل مع جميع الفئات والأطياف، بما يخدم رياضة الجوجيتسو.

سعادة

أعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن بالغ سعادته وسروره بهذا الإنجاز التاريخي والذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ اتحاد الإمارات للفروسية، كما أعرب عن جزيل الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، على المكرمة السخية التي هي أحد أهم الحوافز لقيام فرسان الوطن بالسعي الدائم نحو المراكز الأولى.

وأشار الريسي إلى أن هذه الإنجازات إنما جاءت نتيجة الدعم غير المحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»،

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وشيوخ الإمارات، كما أنها دليل على مواهب فرسان الإمارات ومهاراتهم العالية والتي أثمرت هذا العدد المهول من الميداليات والكؤوس في خزانة إنجازات الدولة.

مضيفاً، أن اتحاد الفروسية كان يضع في المقدمة صقل ورعاية هذه المواهب الرياضية الشابة عبر موسم رياضي حافل بالفعاليات والمنافسات المحلية والدولية بما يسهم في احتكاك فرساننا مع نخبة فرسان العالم وبقائهم في المقدمة دائماً.

2020

وجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الشكر لفرسان الوطن، خاصة الفارس الدولي الشاب علي حمد الكربي والفارس الأوليمبي الموهوب عمر المرزوقي على كل ما قاما به من جهد من أجل إعلاء اسم الإمارات في المحافل الدولية.

كما عبر الريسي عن فخره بالنتائج المذهلة التي حققها فرسان الوطن على مدار العام الماضي، مؤكداً على أن الهدف القادم سيكون أولمبياد طوكيو 2020، وفي ختام تصريحاته وجه الريسي رسالة شكر إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي.

عبد الله الشرقي: 103 ميداليات وراء تكريم بناء الأجسام

عبّر الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عن سعادته للتكريم الذي حظي به لاعبو منتخب الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية ولمختلف الأعمار والفئات في حفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية للعام 2018 والذي أقيم أول من أمس، في العاصمة أبوظبي بحضور ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، أن حصول لاعبي اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية على 103 ميداليات ملونة وبواقع 34 ذهبية وتوزعت 69 ميدالية بين الفضة والبرونز في العام 2018 يعتبر أعلى عدد من الميداليات في تاريخ اللعبة ومنذ إشهارها رسميا، لتأتي في المركز الثالث بين ترتيب الاتحادات المكرمة خلف لاتحاد الفروسية واتحاد المعاقين.

مؤكداً أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في جميع الجوانب.

استراتيجية

وأكد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، أن استراتيجية اتحاد بناء الاجسام في هذا الجانب ركز على بناء أساسات قوية لتطور اللعبة بشكل مهني، ووفقا لما تشهده بناء الاجسام من ارتقاء عال بالمستوى عالميا، ومنوها الى أن مجلس إدارة الاتحاد يتطلع دائما الى أن ترتقي نتائج لاعبي منتخبات الإمارات لبناء الأجسام الى المركز الأول بالرغم من المنافسة الشديدة.

ووعد أن يستمر تألق لاعبي اتحاد بناء الأجسام في الموسم 2019 وبشكل مميز تزامنا مع مكانة الرياضة الإماراتية، وبارك لجميع اللاعبين والحكام والإداريين الذين تم تكريمهم، متمنيا أن يشهد التكريم المقبل أسماء لأبطال إماراتيين جدد.

القبيسي: حافز لمزيد من الإنجازات

أشاد محمد خليفة القبيسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولينغ، بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشدداً على أنها حافز كبير لكل الرياضيين في الدولة، لتحقيق المزيد من الإنجازات، ورفع علم الإمارات خفاقاً في مختلف المحافل الرياضية.

ولفت رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولينغ، إلى أن الرياضة الإماراتية تعيش في كل عام يوماً سعيداً، يتمثل بتقديم مكرمة خليفة لأبنائه الرياضيين من أصحاب الإنجازات، منوهاً بأن أسرة (بولينغ الإمارات)، عاشت أياماً سعيدة، بصعود نجومها إلى منصة التكريم. وعاهد القبيسي على مواصلة مشوار حصد الإنجازات من قبل نجوم ونجمات لعبة البولينغ في البطولات القادمة، مشدداً على أن رياضة الإمارات محظوظة بدعم لا يتوقف ولا حدود له من قبل القيادة الرشيدة.

مهمة وطنية

وأشار القبيسي إلى أن رفع علم الإمارات مهمة وطنية كبرى، على كافة الرياضيين تحملها في جميع المحافل الرياضية، مثنياً على جهود الهيئة العامة للرياضة، وسعيها الحثيث من أجل حصد المزيد من الألقاب في كل البطولات الخارجية، التي يوجد فيها أبناء الإمارات.

وأشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولينغ، بعطاء لاعبي ولاعبات بولينغ الإمارات في كل مشاركاتهم الخارجية خلال عام 2018، موجهاً الشكر للكوادر الفنية والإدارية للمنتخبات، داعياً إلى نيل المزيد من الألقاب في المشاركات القارية والدولية خلال العام الجاري، للوقوف على منصة التكريم مستقبلاً.

ياسر سالم: حافز للوقوف على منصة التكريم كل عام

أوضح ياسر سالم نائب رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، أن الإجادة حافز للرياضيين، بأن تضع هدفاً أمامك وتستطيع تحقيقه، متقدماً بأسمى آيات العرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على هذه المكرمة الغالية والتي ينتظرها الرياضيون كل عام، ومتوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على رعايته السنوية للحفل.

وأضاف: التكريم ليس بجديد على قادتنا وحكومتنا الرشيدة، والتي تشجع دائماً أبناءها من الرياضيين، وتذلل لهم الصعوبات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، ووضع رياضة الإمارات في الريادة دائماً، ولافتاً إلى أن الجائزة حافز كبير للاتحادات والرياضيين، لبذل أقصى جهد، فمن يحقق إنجازاً ما، فعليه أن يثق بأنه سيحظى بالتكريم من جانب قادتنا.

وأوضح رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، أن التكريم اليوم غالٍ، حيث يأتي من راعي الحفل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسموه شخصية رياضية دولية، فعندما تأتي الجائزة من شخصية رياضية مرموقة فلها دلالات متعددة، وتكريم سموه ووقوفه مع الرياضيين والاتحادات يمنح الفخر والسعادة بمضاعفة الجهد، والرغبة الأكيدة في الوقوف على المنصة كل عام.

قيس الظالعي: تتويج الرجبي للمرة السابعة إنجاز أثلج صدورنا

رفع قيس عبد الله الظالعي رئيس الاتحاد العربي الأمين العام لاتحاد الرجبي، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أسمى آيات التهاني والتبريكات لتحقيق رياضة الدولة إنجازات إقليمية قارية ودولية تفخر بها، ومن ضمنهم منتخب الإمارات للرجبي.

والذي صعد للمرة السابعة على التوالي إلى منصة التتويج، بعد تحقيقه العديد من الإنجازات القارية التي تفخر بها اللعبة، وهو الأمر الذي أثلج صدورنا وجعلنا فخورين دوماً بالرجبي وممارسيه، خاصة أن المنتخب الإماراتي حقق الفوز بميدالية ذهبية للبطولة الآسيوية لسباعيات الرجبى رجال، التي أقيمت في سنغافورة العام الماضي، وكذلك الميدالية الفضية والمركز الثاني للبطولة العربية لسباعيات الرجبي رجال، التي استضافتها الشقيقة مصر العام الماضي أيضاً.

وأضاف أمين عام اتحاد الرجبي: إنجازات الرجبي تعود إلى القيادة المتميزة من الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم ربان سفينة الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة وكل منتسبي الاتحاد، الذين بذلوا جهداً كبيراً من أجل تحقيق إنجازات قارية للوطن خلال الفترة الماضية، وواصل الظالعي: نعاهد القيادة العليا بأن يستمر تواجدنا الدائم بهذا العرس الرياضي الإماراتي السنوي من خلال تحقيق مزيد من الإنجازات على صعيد كافة منتخبات الرجبي.

الرزوقي: يوم التكريم.. حدث لا يُفارق ذاكرة الرياضيين

وصف اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة لأبنائه أصحاب الإنجازات الرياضية، بأنه يوم لا يمكن أن ينسى من ذاكرة الرياضيين، خصوصاً أولئك الذين يصعدون على منصة التكريم.

وأشاد اللواء (م) الرزوقي بالمكرمة، وبدعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين في الدولة، منوهاً بأن الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة يمثل دافعاً كبيراً لا يتوقف من أجل كسب أفضل الإنجازات والألقاب في كل المحافل الرياضية العربية والقارية والدولية.

رفع العلم

ولفت رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، إلى أن هدف كل الرياضيين هو رفع علم الإمارات عالياً في مختلف الملتقيات الرياضية الخارجية، وإبراز اسم الدولة بكل جد واجتهاد.

لافتاً إلى أن الحركة الرياضية الإماراتية باتت في كل عام على موعد سعيد مع مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة لأبنائه الرياضيين من أصحاب الإنجازات، منوهاً بأن أسرة (كاراتيه الإمارات) اعتادت الوقوف على منصة التكريم في الأعوام التالية من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، في إشارة إلى أنها قد تعوّدت على حصد الإنجازات التي تستحق التكريم والتقدير.

هيفاء النقبي: قادتنا يولون اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم

قالت هيفاء النقبي لاعبة منتخبنا الوطني لرفعات القوى لأصحاب الهمم، إن قيادتنا الرشيدة تولي جلّ اهتمامها بدعم ورعاية أصحاب الهمم، والتكريم من مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية الحفل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسام على صدور جميع أصحاب الهمم، ويكفي أن الشعور الموجود دائماً لدينا بأننا لسنا بمفردنا وقادتنا والشعب الإماراتي كافة يدعموننا ويقفون خلفنا في جميع الرياضات التي نخوضها.

وأوضحت بطلة منتخبنا الوطني لرفعات القوى، بأن الاستعدادات تسير بشكل جيد للمنافسة والحصول على ميداليات أولمبية في طوكيو 2020، هذا الحلم الذي يراود رياضة الإمارات، ومشيرة إلى أنها كلاعبة ألعاب قوى حظيت بالمشاركة في أولمبياد رودي جانيرو 2016، لم يحالفها الحظ نظراً لمشاركتها الأولى.

بالإضافة إلى أن المستويات عالية جداً في هذا المحفل الدولي للرياضات الأولمبية، ومشيرة إلى أنه ليس هناك شيء مستحيل، فالبعض قد تحدث لها بأن الوصول إلى الأولمبياد في حد ذاته صعب، وهذا به جانب كبير من الصواب، لكن أعددت ذاتي جيداً، وكان الهدف واضحاً أمامي، وقد حققته، وقد اكتسبت خبرات المشاركة في أولمبياد 2016، وسقف الطموح قد ارتفع وهدفي حصد ميدالية أولمبية.