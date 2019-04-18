عمومية الاتحاد العربي لكرة القدم تناقش الاستعدادات لـ«كأس محمد السادس»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ناقشت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم استعدادات الأمانة العامة للاتحاد بشأن النسخة الثانية من بطولة الأندية العربية بمسماها الجديد «كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-2020، واعتماد إقامة نهائي البطولة العام المقبل في مدينة الرباط بالمغرب.

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعها الرابع والعشرين مساء أمس بفندق باب القصر بالعاصمة أبوظبي برئاسة تركي آل الشيخ، سبقها اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الـ66.

وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لوضع التصور النهائي لبطولة العرب للمنتخبات التي من المنتظر أن ترى النور قريباً في ظل رغبة الاتحاد القوية في عودة البطولة التي توقفت سنوات طويلة، إذ تم تشكيل لجنة تضم كلاً من محمد روراوة، النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري، والدكتور جاسم الشكيلي، نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، ووديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي، إذ اجتمعت اللجنة، أمس، عقب الجمعية العمومية، لدراسة الآلية والتصور النهائي للبطولة العربية للمنتخبات التي من المتوقع أن يتم الإعلان عن عودتها في القريب العاجل، وإقامتها اعتباراً من الموسم المقبل.

وأعلن رئيس الاتحاد العربي، خلال اجتماع الجمعية العمومية، التكفل بترميم وتأهيل مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم، واعتمدت الجمعية العمومية تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف، إلى جانب الاطلاع على التقارير الإدارية والفنية والمالية الخاصة ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال والاستعدادات للنسخة الثانية «كأس محمد السادس للأندية الأبطال».