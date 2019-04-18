هيرتوغ: مواجهة دبا معقدة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

قال الهولندي داميان هيرتوغ مدرب الجزيرة، إن المواجهة التي تجمع فريقه مع دبا، غداً، على استاد محمد بن زايد في الجولة 21 للدوري، صعبة نظراً لوضعية الفريق الضيف المتأخرة في قائمة ترتيب الدوري، ويحتل «فخر أبوظبي» المركز الثالث 40 نقطة، بينما يأتي دبا في المركز الأخير 11 نقطة ويصارع الهبوط.

وأوضح هيرتوغ بأن فريقه يعاني من غيابات مؤثرة أبرزها خلفان مبارك ومحمد جمال وعادل أبوبكر للإصابة، وعلي مبخوت للإيقاف، ويتعرض الأخير للإيقاف 3 مباريات وغرامة 50 ألف على خلفية التراشق بالألفاظ المتبادل مع حارس نادي اتحاد كلباء محمد البيرق في الجولة الماضية للدوري. وعن غياب مبخوت قال داميان: تحدثت مع اللاعب، ونحن بشر ونخطئ، وسنسعى إلى توفير البديل.