اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل النظام الإلكتروني الطبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، صباح أمس، بمقره في دبي، ورشة عمل النظام الإلكتروني الطبي، بحضور وبمشاركة كبيرة من الأطقم الطبية والإدارية العاملة بالمنتخبات الوطنية، وأندية الدولة المخولة باستخدام النظام الإلكتروني الطبي.وتناولت الورشة، التعريف بالنظام الإلكتروني الطبي الذي سيدشنه اتحاد الكرة.

والذي يهدف إلى إنشاء ملف إلكتروني طبي متكامل لكل لاعب مسجل في اتحاد الكرة، منذ بداية ممارسته للكرة وحتى اعتزاله، وذلك من خلال قاعدة بيانات طبية، تشمل جميع الإصابات والتقارير الطبية للاعبين المسجلين، والاستفادة منها في الأبحاث العلمية والدراسات الطبية، لمعرفة نوعية الإصابات الأكثر شيوعاً في ملاعب الإمارات ومسبباتها، وكيفية الوقاية منها.