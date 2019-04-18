مان سيتي يقدم كرات للبراعم ضمن فعالية «سيتي لايف»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

لاقت فعالية «سيتي لايف»، إقباًلا كبيراً في نسخها السابقة، وتستمر اليوم في استقطاب عشاق الساحرة المستديرة بدولة الإمارات، لتمنحهم أجواء استثنائية حافلة بالمتعة والأنشطة الترفيهية، فضلاً عن متابعة مجريات المباريات التي يخوضها السيتيزن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم مانشستر سيتي للأطفال، هدية مجانية، وهي كرة قدم وعليها شعار السيتي، ذلك خلال فعالية «سيتي لايف»، التي تقام بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، يوم السبت المقبل، كما تمنح الفعالية المجانية، فرصةً لمشاهدة اللقاء المرتقب الذي يجمع السيتي ضد نظيره توتنهام ظهراً، وبعد صافرة النهاية، يقوم مدربو سيتي بتنظيم مباريات للبنين والبنات على أرض الملعب رقم 13.