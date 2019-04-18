«الحوكمة والمالية» محور ختام دورة لبرنامج لجنة دوري المحترفين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم أمس، محور الحوكمة والمالية من دورة الإدارة التنفيذية ضمن برنامج شهادات لجنة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2018-2019، والذي تنظمه اللجنة بالتعاون مع أكاديمية اتحاد كرة القدم، ويهدف البرنامج الذي انطلق في أكتوبر الماضي إلى تأهيل الكادر الإداري في الأندية.

وذلك للارتقاء بمنظومة العمل تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للجنة دوري المحترفين، وتعرف الدارسون على مدار ثلاثة أيام إلى ثلاثة محاور رئيسية لحوكمة النادي الرياضي وهي: القيم، القيادة والتوجيه والإشراف ثم السياسات والإجراءات، بهدف مساعدة المعنيين بإدارة أندية كرة القدم في الأنظمة المهنية والأندية المجتمعية، وذلك لفهم وتطبيق المبادئ المشتركة للحوكمة الرشيدة، والمقارنة بين معايير الحوكمة الحالية وتطويرها.