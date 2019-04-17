ويلتون ينقذ الشارقة من الخسارة الأولى في الدوري

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم، تصوير-سالم خميس







أنقذ اللاعب البرازيلي ويلتون سواريز فريق الشارقة من الخسارة أمام فريق العين وكانت ستكون الأولى للفريق في دوري الخليج العربي في دورته الثانية ضمن مباريات الجولة 21بتسجيله لهدف التعادل لفريقه في الدقيقة 88 بعد ان كان متأخرا بهدفين مقابل هدف بعد أن بكر الشارقة بالهدف الأول بواسطة ايغور كورناندو (ق 28) من ضربة ثابتة وسجل للعين جمال معروف (ق 34) وشيوتاني (ق 72)، وشهد الشوط الثاني تكافئا بين الفريقين وكانت الأفضلية في بعض الأحيان لفريق العين بواسطة لاعبه جمال معروف الذي كاد ان يسجل هدف العين الثاني في الدقيقة 63 فيما اعتمد فريق الشارقة على المرتدات ومستفيدا من تحركات الثنائي المزعج ايغور ومنديز وكان الفار المنقذ لفريق العين بعد ان احتسب الحكم ركلة جزاء للعين سجلها شيوتاني ، لكن الشارقة نجح في التعادل رافعا رصيده الى 53 نقطة فيما تجمد رصيد العين في 38 نقطة بفارق 15 نقطة عن الشارقة المتصدر .