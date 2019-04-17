الفجيرة يخطف نقطة غالية من فم الامبراطور

المصدر: الفجيرة: محمد فضل، تصوير : زيشان احمد

خطف الفجيرة نقطة غالية من فم الامبراطور بعد ان فرض عليه التعادل بنتيجة 3-3 في الوقت بدل الضائع بعد مباراة مثيرة وقوية طوال الشوطين ولم يحافظ لاعبو الوصل على تقدمهم بثلاثية بيضاء جاءت عبر كل من علي صالح هدفين وهدف للبرازيلي منديز ق 6،16،52 ليعود الذئاب في شوط المدربين ويسجلوا ثلاثة اهداف عبر كل من المدافع عبد الله النوبي ومحمد بن يطو وهلال سعيد في ق 65 ق 89 ، 90+3 ليرفع الوصل نقاطه الى 24 والفجيرة الى 15 و شهد المباراة جمهور قليل قدر بنحو 347 حيث واصل انصار الامبراطور مقاطعتهم للمباريات وذلك في اعقاب النتائج المتراجعة للفريق في الآونة الأخيرة .

وبدأت محركات فريق الامبراطور في الدوران مبكراً بعد أن تلقى اللاعب الشاب علي صالح هدية من زميله البرازيلي كايو لم يرفضها اللاعب صالح بعد أن قام بوضعها بذكاء أعلى حارس الفجيرة عبد الله التميمي ق 6 ، ليضع هذا الهدف لاعبي الفجيرة وجهازهم الفني بقيادة المدرب مسفر تحت الضغط ولم تمض سوى دقائق معدودة حتى عاد الوصل من جديد واحرز له البرازيلي رونالدو منديز الهدف الثاني من تسديدة صاروخية استقرت في الزاوية البعيدة لحارس الفجيرة ق 16 ليرفض اللاعب منديز الاحتفال بهدفه احتراماً للفترة التي قضاها بنادي الفجيرة مع بداية الموسم الكروي الحالي قبيل العودة من جديد الى صفوف فريقه السابق خلال الميركاتو الشتوي الأخير ، وكاد ذات اللاعب "مينديز" ان يضيف الهدف الثالث بعد أن وجد نفسه في وضعية مريحة داخل منطقة الجزاء لكن تألق حارس الفجيرة التميمي حال دون ان تهتز الشباك للمرة الثالثة على الرغم من سقوط الكرة مرة أخرى امام كايو الذي صوبها لترتد من قدم المدافع هلال سعيد ق 26 ، وواصل الضيوف ضغطهم المستمر وقام علي سالمين بتجريب حظه بعد أن وصلته احد الكرات بالخطأ ليفاجأ الجميع بصاروخ أرض أرض مر مع محازاة قائم الفجيرة ق 37 ، واعلن محترف الفجيرة الجزائري محمد بن يطو عن نفسه بتسديدة قوية لم يكتب لها النجاح ق 38 وفرصة أخرى لذات اللاعب الذي نشط في الدقائق الاخيرة من هذا الشوط ليعلن الحكم حمد علي يوسف نهاية الشوط الأول بتقدم الوصل بثنائية نظيف .

شوط الأهداف

ومع بداية شوط المدربين قضى اللاعب المتألق علي صالح على امال الفجيرة في العودة للمباراة بعد ان سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد متابعته لتسديدة منديز القوية المرتدة من الحارس التميمي ق 52 ، وقلص عبد الله النوبي الفارق للفجيرة بعد ترويضه الكرة بصدره داخل منطقة الجزاء وقبيل سقوط الكرة على الأرض سددها في قلب المرمى ليحرز هدف اول للذئاب ق 65 وأضاف بن يطو هدف فريقه الثاني من ضربة رأس محكمة ق 89 ونجح المدافع هلال سعيد من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90 + 3 لتنتهي المباراة بتعادل مثير3-3.