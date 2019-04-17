الوحدة يعود بنقاط شباب الأهلي من العوير

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

فاز الوحدة على مستضيفه شباب الأهلي بهدف وحيد اليوم، في المباراة التي جرت على استاد شباب الأهلي بالعوير، ضمن الجولة الحادية والعشرين من دوري الخليج العربي.

وتجمد رصيد شباب الأهلي عند 41 نقطة، وبقي في المركز الثاني مؤقتاً، ورفع الوحدة رصيده إلى 34 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس.

وسجل هدف الوحدة والمباراة الوحيد في الدقيقة 17، عن طريق ليوناردو دي سوزا، من كرة تقدم بها إلى حدود منطقة جزاء شباب الأهلي، ووضعها بذكاء في شباك الحارس ماجد ناصر.

وتطور الأداء الهجومي لشباب الأهلي في الشوط الثاني، مع اعتماد الوحدة على الهجمات المرتدة، والتي افتقدت الكثافة العددية، ما منح مدافعي أصحاب الأرض التعامل معها، وإنهاء خطورتها.

ولم تشهد الدقائق التالية أي تعديل على النتيجة، ليخسر شباب الأهلي 3 نقاط مهمة في الصراع الدائر على مراكز المقدمة في ترتيب دوري الخليج العربي.