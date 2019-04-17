كايـو: نسعى لتأكيد صحوة النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر أهمية تحقيق الفوز في المباراة المقبلة التي يخوضها النصر على ملعبه ضد الإمارات لحساب الجولة 21 لدوري الخليج العربي بعد غـد.

وقال كايو: تأتي مواجهة الإمارات عقب انتصارين متتاليين، وهي فرصة لتأكيد صحوتنا والاقتراب أكثر من وسط الجدول.وأضاف ندرك جيدا أنها مباراة صعبة أمام فريق يبحث عن ضمان البقاء ولكن علينا أن نجعلها سهلة بفضل تركيزنا واستعدادنا الجيد لها.

وصرّح كايو أنه يحاول تطوير أداء فريقه وخصوصا اللاعبين الأجانب من خلال منحهم حرية اختيار المراكز التي يفضلون اللعب فيها و دون فرض ذلك عليهم ثم إعادة تنظيم الفريق بالشكل المطلوب وحسب متطلبات كل مباراة، والأهم من كل ذلك مساعدتهم على استعادة الثقة في أنفسهم.

وأوضح كايو أن المهاجم الاسباني ألفارو نيغريدو، الذي سيغيب عن الجولة المقبلة، سيخضع لفحوصات الأشعة، بعد غد، للوقوف على مدى تطور حالته الصحية.