الملك والزعيم.. يوم الفصل

المصدر: Ⅶ الشارقة - عماد الدين إبراهيم- العين - طلحة عبدالله

يشهد استاد خالد بن محمد في الشارقة عند الثامنة والنصف من مساء اليوم مواجهة الشارقة والعين ضمن فعاليات الجولة 21 من دوري الخليج العربي، في يوم فاصل مضمونه حسابات الصدارة والبحث عن درع الدوري حيث يدخل الملك الشرقاوي اللقاء متصدراً الترتيب العام برصيد 50 نقطة وبفارق تسع نقاط كاملة عن أقرب منافسيه فريق شباب الأهلي، وبفارق 12 نقطة عن الزعيم الذي يدخل المواجهة محتلاً المركز الرابع، وبدافعية تقليص الفارق عن الشارقة المتصدر وليبقى حسابياً ضمن الفرق التي لديها حظوظ في تصدر الترتيب العام للدوري مع الشارقة ومواصلة سباق الفوز بدرع هذه الموسم.

واستعد فريق الشارقة لمواجهة اليوم من دون فترة راحة وعقب مباراته في الجولة الماضية أمام فرق بني ياس والتي كسبها بهدفين مقابل هدف وعمل الجهاز الفني بقيادة عبدالعزيز العنبري على تحضير اللاعبين جيداً لمواجهة اليوم، وتحت متابعة مكثفة من مجلس إدارة شركة نادي الشارقة لكرة القدم وفي مقدمتهم محسن مصبح لأجل مضاعفة الجهود للخروج بنتيجة إيجابية في مواجهة اليوم والتي يعول على نتيجتها في اقتراب الفريق من درع الدوري.

من ناحيته أكمل العين تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس تحت قيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو، وعمد المدرب خلال المران الأخير إلى التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً ومعنوياً للمباراة، وحرص على تصحيح الأخطاء والسلبيات التي صاحبت أداء الفريق في المباراة السابقة، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة التي يتوقع أن يدخل بها اللقاء، وبعد تلاشي أمله بالمحافظة على اللقب بتراجعه إلى المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن المتصدر قبل خمس جولات من نهاية المنافسة.

فترة قصيرة

كشف مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري عن استعدادات فريقه لمباراتهم اليوم أمام فريق العين ووصفها بالجيدة رغم قصر المدة بين مباراتهم أمام بني ياس والعين غير أن المدرب أقر بأن هذا الأمر يؤثر في الفريقين، وأفصح مدرب الشارقة عن الغيابات في صفوف فريقه في المباراة وهي نفس غيابات الفترة السابقة حيث يفقد الفريق جهود شــوكوروف وسيف الزري في إصابات طويلة تمتد حــتى نهاية الموســم.

ووصف العنبري مباريات الشارقة والعين بالقوية والجميلة تاريخياً ولطالما تميزت بالندية بين الفريقين وكانت مرضية للجماهير متمنياً أن تكون هذه المباراة في ذات النسق من القوة والجمال، وأوضح قائلاً: «بالتأكيد المباراة ستكون صعبة وخسارة العين في آخر مباراة تزيد من صعوبتها والفرق الكبيرة عادة لا ترضى بالنتائج السلبية في مباريات متسلسلة» وأضاف «شخصية العين تكون دائماً موجودة ويجب علينا التعامل بحذر مع المباراة، وحتى تستمر النتائج الإيجابية يجب علينا عدم النظر لمردود فريق العين في الفترة الأخيرة والنظر لفريق العين بما يملك من نجوم ومقدرات فنية والدخول للمباراة بتركيز هو طريقنا للخروج بنتيجة إيجابية».

من جانبه قال الإسباني المدرب غاريدو، المدير الفني للعين إنهم مطالبون بالظهور القوي لتغيير الصورة التي ظهر عليها الفريق في آخر مواجهتين وأفضت لخسارته، وشدد على ضرورة القتال وتقديم عمل متميز يقود لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وأوضح أن المباراة مهمة وجميع اللاعبين على درجة عالية من الجاهزية وهم راغبون في إسعاد جمهور الفريق.

وأضاف: نركز على تحسين وضعنا في الترتيب العام للدوري، وأرى أن مباريات العين والشارقة ظلت تحمل طابعاً خاصاً بسبب القيمة الفنية الكبيرة للفريقين وبالنسبة لنا فنطمح إلى تقديم أنفسنا بأفضل صورة وتعويض تراجع النتائج بالفترة الأخيرة.

اعتذار

من جهة أخرى عبر محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، المشرف العام على الفريق الأول والرديف بالنادي، عن اعتذاره لجماهير الأمة العيناوية بسبب تراجع المستوى والنتائج وقال في تصريحات للصحف إنهم غير راضين عن نتائج العين بالفترة الماضية ومن حق الجماهير العيناوية أن تغضب على ما حدث، وأوضح أنهم يعترفون بالتقصير في الكثير من الجوانب الأمر الذي أفضى إلى هذا التراجع، لافتاً إلى أن بعض التقصير كان لأسباب خارج عن الإرادة.

وعن تأخر التجديد للاعبين الذين دخلوا فترة الشهور الستة، أوضح حماد أن الأمر يتعلق بالتزامهم سقف الرواتب، لافتاً إلى أن تسعة لاعبين دوليين متواجدون مع الفريق ومنهم أربعة فقط مصنفون ضمن الفئة الأولى. وقال: نحن النادي الوحيد الذي لم يستقدم لاعبين جدداً للفريق على مستوى المواطنين والأجانب طوال أكثر من عامين بسبب التزامنا سقف الرواتب.

وعن استمرار البرازيلي كايو لوكاس في القائمة المحلية تحديداً رغم أنه وقع لفريق بنفيكا البرتغالي، واستبعاد دومبيا الذي وقع للنادي مدة عامين وأظهر مستوى متميزاً، قال حماد: قرار الإبقاء على لاعب أو استبعاده أو استقدامه التزمناه على الآلية الموجودة أصلا بالفريق والتي تعتمد على مدرب الفريق في مثل هذه الأمور وكان أمام المدرب زوران في ذلك الوقت 6 لاعبين اختار منهم أربعة وبعد ذهاب زوران قرر النادي إلحاق دومبيا بالقائمة المشاركة في البطولة الآسيوية على أن يشارك البرتغالي روبن روبيرو في المحلية.

ونفى حماد أن يكون المدرب الكرواتي زوران، رحل عن العين بسبب عدم التجديد للاعبين، لافتاً إلى أن زوران ليس أحرص على العين من أبناء النادي وأوضح حماد، أن النادي طلب من المدرب تقييم عدد من اللاعبين المواطنين والأجانب، الذين وقع الاختيار عليهم بغرض الانضمام للفريق بالموسم المقبل.

عبد الله غانم: نواجه فريقاً كبيراً رغم نتائجه السلبية

قلل عبد الله غانم مدافع الشارقة من تأثير النتائج السلبية للعين في المباريات الأخيرة على حظوظه في مباراة اليوم، مشدداً على ضرورة التعامل مع المباراة بجدية، كما وجه اللاعب رسالة للجمهور الشرقاوي مؤكدا جاهزية اللاعبين للمباراة ووضعها في إطارها الصحيح دون النظر لتراجع نتائج العين وقال: «العين هو العين وهو فريق كبير وقادر على العودة من أي وضع، ويجب علينا تجاهل وضعه غير الجيد في الفترة الأخيرة، فهو لن يسلمنا المباراة بسهولة وسيدخل بكل قوة لإسعاد جماهيره»، وعن تقييمه وتوقعه للمواجهة مع هجوم العين قال غانم «المدرب هو من يحدد طريقة تعاملنا مع أي خط هجوم، جميع اللاعبين يطبقون تعليمات المدرب في الملعب كل حسب مهامه، ونسعى في خط الدفاع لأن نوقف أي خط هجوم نواجهه ». الشارقة - البيان الرياضي

خالد عيسى: نعد بعودة قوية من أجل جمهور البنفسجي

وعد خالد عيسى، حارس العين، جماهير الفريق بالعودة القوية وتحسين النتائج بعد تراجعها أخيراً، معرباً عن أسفه واعتذاره للوضع الذي ظهر عليه الفريق. وقال: إن العين قادر على النهوض بقوة، وأوضح أن المباراة لن تكون سهلة في مواجهة الشارقة المتصدر، خصوصاً بعد أن اقترب من التتويج ، وسيعمل على عدم التفريط في فرصته، ولكننا عازمون على تغيير صورتنا وسنقاتل من أجل ذلك، وقد كان هذا الموسم صعباً على اللاعبين وجماهير البنفسجي، ونحن بالطبع غير راضين لتراجع النتائج، وروح الزعيم موجودة لدى جميع اللاعبين، ولا يمكن مقارنة وضعنا في الدوري بما حدث في مونديال الأندية ، خصوصاً أن الأمر كان مرتبطاً بسمعة كرة القدم الإماراتية، ولذلك قاتل اللاعبون ببسالة وقدموا أنفسهم للعالم في أفضل صورة. العين - البيان الرياضي