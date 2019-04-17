الظفرة والسماوي.. تضميد الجراح

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

يلتقي الظفرة وضيفه بني ياس عند السادسة و5 دقائق مساء اليوم على ملعب استاد حمدان بن زايد آل نهيان ضمن الجولة 21 من دوري الخليج العربي، في مواجهة يعاني فيها كل فريق من جراح الخسار ة قبل أيام قلائل في الجولة 20، بعد أن خسر صاحب الأرض أمام مضيفه الإمارات ليبقى في 24 نقطة متراجعاً إلى الترتيب الثامن، فيما خسر بني ياس بملعبه أمام الوحدة ليتوقف رصيده عند 33 نقطة في الترتيب الخامس، ما يجعل كل فريق يدخل اللقاء بدافع تضميد جراحه والعودة للانتصارات.

واستعد الظفرة للقاء بتدريبين، عمل خلالهما الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء وتجهيز عناصره بشكل جيد مع تقديم الدعم المعنوي لتجاوز خسارة الصقور، والبحث عن حلول لتعويض غياب البرازيلي دييجو المصاب والذي يفقد الفريق مجهوداته حتى نهاية الموسم الحالي، ويتوفر أمام رازوفيتش أكثر من خيار لسد غياب البرازيلي، وينتظر أن يدفع الجهاز الفني بتشكيلة لعب متوازنة في الهجوم والدفاع بحثاً عن الفوز الثمين.

وعلى الجانب الآخر وضع السماوي، الحصان الأسود للدوري هذا الموسم، اللمسات الأخيرة للقاء وسط اهتمام كبير من المدرب الكرواتي كرونوسلاف الذي يخطط لعودة الفريق إلى الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب طمعاً في بطاقة التمثيل الآسيوية التي أصبحت هدفاً للفريق، ويفقد بني ياس مدافعه القوي روبسون بسبب البطاقات التراكمية ويشغل موقعه في متوسط الدفاع خالد العطاس الذي أتاح له المدرب عدة فرص في الفترة الماضية ظهر خلالها بمستوى جيد.

منافس متطور

ووصف مدرب الظفرة، منافسه بالمتطور وقال إن بني ياس يمتلك عناصر متميزة ويعتبره واحداً من أفضل فرق الدوري وزاد على ذلك بقوله: أعتقد أن بني ياس يستحق ترتيباً أفضل من الذي يحتله حالياً في الدوري لأنه يؤدي بشكل ممتاز ويلعب كرة قدم جيدة.

وقال رازوفيتش إن الفوز على السماوي يتطلب من فريقه التركيز واللعب بروح قتالية وعدم ارتكاب الأخطاء، واستطرد قائلاً: أمام الإمارات لعبنا بشكل جيد ولكن كانت هنالك أخطاء «طفولية» أدت إلى خسارتنا، يجب ألا تتكرر أمام بني ياس أيضاً خاصة أنه يمتلك قوة هجومية جيدة ويعرف كيف يترجم الفرص إلى أهداف.

وأشار مدرب الظفرة إلى أن هدف فريقه البقاء في منطقة الوسط و لابد من الاجتهاد حتى ينهي الفريق موسمه بترتيب مُرضٍ.

خصم قوي

فيما قال الكرواتي كرونوسلاف مدرب السماوي إن الظفرة من الفرق القوية والشرسة خاصة في خط الدفاع، ذاكراً أنه يلعب بتنظيم جيد والتحام قوي مع المنافسين مع اعتماده على الهجمات المرتدة السريعة التي تشكل خطورة كبيرة على كل الفرق وفي ذات الوقت يدافع بشكل جيد لأنه يعتمد على مجموعة كبيرة في المنطقة الدفاعية. وأشار المدرب الكرواتي إلى أن فريقه لن يغير من طريقة لعبه وسيواصل على ذات النهج الذي أدى عليه المواجهات السابقة، مشيراً إلى غياب مدافعه روبسون عن اللقاء، ذاكراً أن روبسون لاعب جيد لكنه يمتلك البدائل.