كورنادو «نجم الجولة» الـ 20

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

أسفر تصويت الجمهور على «نجم الجولة» الـ 20 من دوري الخليج العربي لصالح مايسترو وسط ملعب «الملك» المتألق، إيجور كورنادو بـ 560 صوتاً، ليتوّج بكأس سبورت فور أوول بعد منافسة شرسة مع لوفانور محترف شباب الأهلي الذي حل ثانياً بـ 438 صوتاً.

ومنح جمهور سبورت فور أوول المركز الثالث بـ 333 صوتاً لخالد عبد الله لاعب دبا الفجيرة، تلاه في المركز الرابع ارتكاز وسط ملعب العميد المتألق طارق أحمد بـ 229 صوتاً، وحل خامساً «ليوناردو بيريرا من الجزيرة 128صوتاً، بينما جاء صابر خليفة محترف دبا الفجيرة سادساً برصيد 180 صوتاً، و بـ13 صوتاً احتل لاعب عجمان عادل هرماش المركز السابع. وتقوم معايير اختيار الفائزين على الأرقام الفردية ومؤشرات الأداء لأفضل لاعب في كل مباراة .