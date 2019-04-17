اليوم نصف نهائي «بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

تأهلت فرق فلامنغو البرازيلي والهلال السعودي وأتلتيكو مدريد الإسباني وشباب الأهلي إلى دور نصف النهائي ضمن منافسات النسخة التاسعة من «بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في ملاعب نادي شباب الأهلي دبي بالممزر وتستمر حتى 19 أبريل الجاري.

ويلتقي في الساعة الخامسة إلا ربعاً مساء اليوم فريق الهلال السعودي مع فريق أتلتيكو مدريد، كما يلتقي فريق فلامنغو البرازيلي في رحلة الدفاع عن اللقب مع فريق شباب الأهلي دبي في الساعة السابعة والنصف مساءً ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وتربع فريق فلامنغو البرازيلي حامل اللقب على صدارة المجموعات محققاً رصيد 9 نقاط بلا منازع بعدما فاز على جميع منافسيه في كافة المباريات مسجلاً 18 هدفاً في مرمى خصومه هي الأعلى في البطولة كما حافظ على شباكه نظيفة من دون أي أهداف، وفاز فريق فلامنغو على فريق حتا في المباراة الأخيرة من التصفيات بنتيجة 11 - 0.

وجاء تأهل فريق أتلتيكو مدريد إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على فريق النصر 3 - 0.

كما جاء تأهل فريق الهلال السعودي إلى نصف النهائي بعد تعادله مع فريق الوصل بهدف واحد لكل منهما، محققاً رصيد 7 نقاط ومسجلاً 8 أهداف ومستقبلاً 3 أهداف، فيما تأهل فريق شباب الأهلي دبي بعد تعادله السلبي مع فريق بروسيا دورتموند ليتأهل برصيد 7 نقاط ومسجلاً 3 أهداف.