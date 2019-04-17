أكاديمية شباب الأهلي تحلق باللقب السابع

المصدر: Ⅶ دبي ـ إيهاب زهدي

حققت أكاديمية شباب الأهلي، اللقب السابع هذا الموسم في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ أندية الدولة، بعدما توج فريق تحت 14 سنة (ب) بالنادي ببطولة الدوري للموسم الرياضي الحالي، بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 3 مباريات، وسجل الفريق 96 هدفاً، ومني مرماه بـ35 هدفاً، ويتصدر جمعة فتحي الفلاسي، قائمة هدافي الفريق برصيد 15 هدفاً بالدوري حتى الآن.

ويتولى الدكتور موسى عباس منصب مدير الأكاديمية، ويعاونه يوسف مراد سالمين نائباً لمدير الأكاديمية، وجان فان وينكل المدير الفني لقطاع الناشئين، وعنتر مرزوق مساعد المدير الفني للقطاع، وصلاح عبد الله عباس المشرف الإداري للقطاع، وعباس يوسف مديراً للوحدة الإدارية، ومعهم نصر شوقي سكرتير عام الأكاديمية، وعصام لطيف السكرتير الفني للقطاع، وفهد وطني مصور ومنسق إعلامي.

فيما يتولى مروان عباس البلوشي منصب إداري الفريق، ومعه المدرب علي خميس المهيري، واللاعبون عبد الله أحمد محمد، مايد وحيد إسماعيل، عبد العزيز محمد حسن، علي جمعة ، عيسى محمد ، فهد محمد حسين، مشعل مال الله ، مرون فولازي، حمدان أحمد ، عبد الله عيد ، خالد سعيد حسن، عبد الله يوسف عتيق، عمر نوبي ، جمعة فتحي ، حمدان طارق ، يحيى نصيب، علي عبد الله علي، محمد إبراهيم إسماعيل، حميد عبد الله علي وماجد خالد محمد.