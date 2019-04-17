عبدالله حسن يشارك في مؤتمر المدربين الآسيوي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رشح اتحاد الإمارات لكرة القدم المحاضر الآسيوي عبدالله حسن رئيس قسم التدريب في اتحاد الكرة، للمشاركة في المؤتمر الثالث لإعداد محاضري المدربين، والذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري.

وستناقش جلسات المؤتمر خلال فترة انعقاده مجموعة من الجلسات تتضمن مستحدثات التدريب في آسيا وفقاً لقواعد وإرشادات تدريب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعملية تطوير مدربي آسيا للغد، بالإضافة لمناقشة التوجهات العالمية في هذا الشأن، وعقد جلسات نقاش جماعية لتبادل المقترحات والأفكار والخبرات.