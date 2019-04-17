بينونة والحمرا إلى ثاني أدوار «بطولة حمدان بن زايد الظفرة 2019 »

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان الرياضي

تأهل فريقا بينونة من المجموعة «أ» والحمرا من المجموعة «ب» إلى ثاني أدوار «بطولة حمدان بن زايد الظفرة 2019 »بعد تصدرهما المجموعتين بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات ليعلنا عن نفسيهما بقوة كفريقين مرشحين للمنافسة القوية على لقب البطولة، فيما ضمن فريق ظفير تأهله عن مجموعة غياثي بعد فوزه على فريق الظفرة بأربعة أهداف دون مقابل

وفي مدينة المرفأ حافظ فريقا العد وحصن السره على صدارتهما برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات لكل منهما، وفي مجموعة السلع فاز محمية الحبارى الطبيعية على محمية المها الطبيعية بستة أهداف مقابل هدف.

وفي السياق تفقد سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة برفقة خليفة الطنيجي مدير البطولة أول من أمس سير البطولة لمجموعة مدينة زايد مشيداً بالتنظيم الجيد للبطولة والروح التنافسية العالية للفرق المشاركة، متمنياً أن تتواصل البطولة بنفس الروح خلال التصفيات المتقدمة.

وأكد الرميثي خلال جولته عزم اللجنة المنظمة العليا للبطولة في توسيع قاعدة المشاركة للمواطنين والمقيمين خلال الدورات المقبلة بإضافة ألعاب جديدة، بالإضافة لكرة القدم بعد أن حظيت الدورة في هذا العام بإقبال كبير إثراءً للنشاط الرياضي والمجتمعي بالمنطقة. وتقدم رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة بالشكر للجان العاملة بالمدن المختلفة.