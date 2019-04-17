عايض يعود لتدريبات النصر بعد 4 أشهر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سجّلت تدريبات النصر عودة المدافع محمد عايض بعد غياب استمر 4 أشهر عن الفريق بسبب إصابته بتمزق في وتر العضلة الخلفية بالرجل اليمنى في مباراة الجزيرة بالجولة 13 لدوري الخليج العربي. وخضع عايض لفحوص طبية بمدينة برشلونة الإسبانية ثم بدأ فترة العلاج والتأهيل في دبي طيلة الأسابيع الماضية إلى أن تلقى موافقة الجهاز الطبي بالعودة إلى الملاعب.

وتبقى مشاركة عايض في الجولات المقبلة بيد مدرب الفريق كايو زاناردي ورهين استعادة كامل جاهزيته البدنية. ويفتقد العميد جهود مهاجمه الإسباني ألفارو نيغريدو في الجولة المقبلة أمام الإمارات بسبب إصابته بكسر في الكتف.