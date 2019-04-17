مدرب دبا الحصن يشهر إسلامه

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

أشهر البرتغالي روي غيماريتش مدرب دبا الحصن لكرة قدم الصالات إسلامه أمس، وانتشر فيديو على موقع الحساب الرسمي للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات للمدرب وهو يشهر إسلامه في مقطع نال إعجاب العديد من المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي.

ويقيم غيماريتش في الإمارات «وطن التسامح» والتعايش والمحبة بين أصحاب الأديان المختلفة والهويات الثقافية المتنوعة منذ 6 سنوات، حيث درب عدة أندية في دوري الصالات مثل الحمرية والوصل وشباب الأهلي والظفرة ودبا الحصن والوحدة.

وانضم غيماريتش إلى قائمة واسعة من الرياضين الذين أشهروا إسلامهم في الإمارات أمثال الفرنسي ديديه أتوكوري ذي الأصول الإفريقية لاعب الفجيرة سابقاً والذي أعلن إسلامه في 2000 والبرتغالي أبل إكزافير لاعب نادي الإمارات سابقاً والذي لعب لأندية بنفيكا البرتغالي وليفربول وإيفرتون وميدليزبره في إنجلترا، وروما الإيطالي، وجالاكسي الأميركي.

وفي 2012 أشهر الفرنسي جريجوري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد كلباء إسلامه وأصبح يحمل اسم عيسى.