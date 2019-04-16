كأس رئيس الدولة للصالات بين النصر وشباب الأهلي الليلة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يلتقي في السابعة والربع من مساء اليوم على ملعب صالة راشد بن حمدان في القلعة الزرقاء، فريقا النصر وشباب الأهلي في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الصالات «أغلى الكؤوس» في نسختها العاشرة.

وتأهل النصر إلى النهائي على حساب خورفكان بعد أن خسر في الذهاب 2-صفر وفاز في الذهاب 4-صفر أما فريق شباب الأهلي فتأهل على حساب دبا الحصن بعد التعادل معه في المنطقة الشرقية 3-3 والفوز عليه 8-4 في صالة مكتوم بن محمد بقلعة الفرسان.

حالة خاصة

يعتبر شباب الأهلي حالة خاصة جداً في الموسم الحالي كونه تواجد طرفاً في جميع النهائيات على مدار الموسم، حيث خسر نهائي كأس الاتحاد مطلع الموسم الحالي على يد الظفرة، ووصل نهائي البلاي أوف ونجح في انتزاع درع الدوري عن جدارة، وحصد بطولة النسخة الأولى من كأس الإمارات بالفوز على خورفكان في النهائي، ووصل إلى النهائي الرابع في الموسم اليوم ويطمح في اللقب الثالث.

ويفتقد الفريق النجم المتوهج حسين مال الله لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في نصف النهائي، وأحمد الفردان ومحمد سالم وراشد عبيد بداعي الإصابة.

وفي المقابل يعد النصر رقماً صعباً في كرة الصالات ولكنه لم يكن محظوظاً في كثير من الأحيان وتعتبر بطولة الكأس من البطولات المحببة لعميد الصالات الذي تأهل إلى نهائياتها 3 مرات سابقة وفاز في النسختين الماضيتين بالكأس على حساب الظفرة ويطمح النصر لتسجيل «هاتريك» في أغلى الكؤوس.

حضور الأسطورة

يتقدم حضور النهائي البرازيلي فالكاو أسطورة كرة الصالات، المعتزل في 2016 بطل العالم مرتين من 3 مشاركات في المونديال باعتباره أفضل لاعب في تاريخ اللعبة من حيث الأرقام والإنجازات والمستويات والشهرة، وأكد فالكاو أمس على حسابه في «انستغرام» أنه سيكون متواجداً في نهائي كأس الإمارات لكرة الصالات في صالة النصر في دبي.