مبادرات جديدة في الورشة الفنية لـ «المحترفين»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

ناقشت لجنة دوري المحترفين في اجتماعها التنسيقي مع فريق عمل المبادرات الفنية التطويرية الخطة الجديدة للمبادرات التي سيتم طرحها في الورشة الفنية السنوية التي تنظمها اللجنة السبت المقبل في أبوظبي، حضر الاجتماع عبدالله الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، عبدالحميد المستكي رئيس اللجنة الفنية، وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة وأعضاء فريق المبادرات الفنية وتضم المبادرات الجديدة للموسم المقبل 2019-2020 مقترح أجندة الموسم المقبل، آلية تسجيل ومشاركة اللاعبين في مسابقة تحت 21 سنة، تثبيت الفئة العمرية لمسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 سنة، آلية مشاركة اللاعبين في مسابقتي كأس الخليج العربي ودوري تحت 21 عاما، إيقاف اللاعب بعد الحصول على الإنذار الرابع، مشاركة 3 لاعبين من الفريق الأول في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاما، استحداث مسابقة جديدة تحت 21 عاما.