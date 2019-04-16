راشد بالهول: نعتذر عن نتائج الوصل والجمهور شريك في المسيرة وليس متفرجاً

المصدر: Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله

قال راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، في رسالة إلى جماهير الإمبراطور نشرها الحساب الرسمي للوصل على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه: «لا يتم لتعامل مع جمهور الوصل كعميل أو عنصر متفرج فقط وإنما كشريك في مسيرة النادي، فلا يكتمل أي نجاح إلا بتعاون الأضلاع الثلاثة، الجمهور واللاعبين والإدارة، وبابنا مفتوح للجميع لإبداء أي آراء إيجابية».

وأضاف:«نعتذر عن النتائج السلبية في الفترة الأخيرة بسبب الغيابات والإصابات بعد الإرهاق في المشاركات الخارجية التي أثرت على نتائجنا المحلية هذا الموسم»، و«نعد جماهيرنا بالنظر إلى كل الملاحظات التي قدموها لنا، وسنعمل على تطوير الجوانب الإدارية والفنية لكي يتبوأ الوصل مكانه الطبيعي في جميع الرياضات والمنافسات».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل يحتل حالياً المركز العاشر في دوري الخليج العربي برصيد 23 نقطة، وودع ثلاث مسابقات هي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي وكأس زايد للأندية الأبطال، بينما يحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط.

من ناحية اخرى يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل تحضيراته الليلة لمنازلة نظيره الفجيرة غداً ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الخليج العربي، ويسعى «الإمبراطور» إلى العودة من الفجيرة بالثلاث نقاط بغية تحسين ترتيبه في الدوري. ويعاني الوصل من إصابة عدد من لاعبيه أبرزهم هزاع سالم ويوسف أحمد، بينما يبدأ البرازيلي ليما ومواطنه مينديز في التماثل للشفاء على أمل اللحاق بتشكيلة الوصل.

وأعرب الروماني ريجيكامب المدير الفني للفريق عن أمله في قنص فريقه الفوزعلى الفجيرة، مشيراً إلى أهمية نقاط المباراة في ظل سعي « الإمبراطور» إلى تحسين ترتيبه بالدوري، مؤكداً ثقته في تقديم لاعبيه كل جهدهم الجهد للتغلب على المنافس . وكان الوصل خسر من شباب الأهلي في الجولة الماضية بنتيجة 2-4 ويتطلع إلى التعويض.