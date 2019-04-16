محمد الشرقي يوقع عقد إنشاء استاد دبا الفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - وام

وقع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، عقداً لإنشاء وإنجاز «استاد نادي دبا الرياضي»، الذي أمر به صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مع شركة فوج سنج العالمية، بكلفة تقديرية تصل حوالي 100 مليون درهم، على أن يشمل المشروع جميع المرافق الرياضية الحيوية، حسب المواصفات العالمية، وحسب المخططات الهندسية التي قدمتها شركة «المهندسون الاستشاريون».

وتقدم سمو ولي العهد بالشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على اهتمام سموه بالتنمية الشاملة والمستمرة للإمارة على كل الأصعدة، مؤكداً أن إنشاء استاد دبا الرياضي، يُعد جزءاً من المشروعات الحيوية التي تقوم الإمارة بتنفيذها، وتمثل نقلة نوعية كبيرة بمستوى الخدمات الأساسية فيها، وقال سموه إن توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، بإنشاء استاد دبا الرياضي، جاء لدعم الحركة الرياضية في المدينة، وتشجيعاً على التميز وتحقيق الإنجازات.

دعم

ووجّه سمو ولي العهد، جميع المؤسسات الحكومية في الفجيرة، بتقديم كل أنواع الدعم المطلوب لتشييد الاستاد الرياضي بأفضل المواصفات الفنية في مدينة دبا الفجيرة، وتزويد منشآته الرياضية بكل ما من شأنه إبراز حضور النشاط الرياضي، وتطويره في المدينة.

وتقدم أحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، بالشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وولي عهده، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، على دعمهما للحركة الرياضية في الإمارة، ورعايتهما الكريمة لأبنائها، والذي كان له الأثر الأكبر في المردود الكبير الذي تحققه رياضة الفجيرة في كافة المنافسات المحلية والدولية.

نموذج

وقال الضنحاني: استاد دبا الرياضي يشكل نموذجاً للأندية الرياضية الحديثة، حيث صمم بما يلبي متطلبات الاتحاد الآسيوي والدولي «فيفا»، إلى جانب تنفيذ اشتراطات لجنة دوري المحترفين لإقامة المباريات المحلية والدولية. وأشار إلى أن الاستاد، الذي سيتم تنفيذه في فترة أقصاها عام ونصف العام، سيكون بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف متفرج.

حضور

حضر توقيع عقد المشروع، محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، والمهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، وأعضاء مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة الرياضي.