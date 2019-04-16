منافسات قوية في المراحل السنية للفتيات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

شهد دوري المراحل السنية لكرة قدم السيدات منافسات قوية، وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق ثيستل على أبوظبي الرياضي 3 - 1، والفجيرة على رأس الخيمة 6 - 1، دبي على الشارقة وعجمان 8 - 1 في دوري الفتيات تحت 16 عاماً، وفاز فريق أكاديمية أف سي على الشارقة وعجمان وأم القويين 12 - 0، وفريق دبي على الفجيرة 5 - 0، ونادي أبوظبي الرياضي على فريق نادي أبوظبي للسيدات 3 - 1 في دوري تحت 14 عاماً

وفاز أل أف آي جي بي على الشارقة وعجمان وأم القيوين 5 - 0، والفجيرة على دبي 5 - 1، وتعادل نادي أبوظبي الرياضي مع نادي أبوظبي للسيدات سلبيا في دوري الناشئات تحت 12 عاماً.

وشهدت نتائج مباريات دوري السيدات فوز نادي أبوظبي A على منتخبنا الوطني للشابات تحت 18 عاماً 5 - 0، وحقق آي أف أيه الفوز على نادي أبوظبي الرياضي «ب» 6 -0.