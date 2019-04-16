زاناردي.. ملك العودة

المصدر: Ⅶ أبوظبي – محمد صادق

أثبت البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر قدرته على إعادة التوازن للعميد بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي وهو على رأس الإدارة الفنية للنصر بعدما فاز على الوصل ثم الوحدة ليمنح جماهير الفريق الأمل في إعادة النصر للمسار الصحيح.

وفي مباراة الوحدة في الجولة العشرين التي حول فيها النصر تأخره بهدف إلى فوز بهدفين ورغم أن زاناردي اكتفى بإجراء تبديلين فقط بنزول محمد العكبري وراشد عمر مكان حبيب الفردان وجاسم يعقوب إلا أن تلك التبديلات كانت كلمة السر في تحول الدفة لصالح العميد الذي تمكن من العودة في النتيجة وكسب نقاط المباراة الثلاث قفزت بالفريق مركزين دفعة واحدة في جدول الترتيب، وهو كان قد نجح أيضاً في العودة في مباراة الوصل في الجولة التاسعة عشرة بعد تأخره في الشوط الثاني إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدفين ليؤكد المدرب الذي يطلق عليه مدرب الأزمات أنه منقذ العميد في الوقت المناسب وملك العودة في النتائج.