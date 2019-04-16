الجماهير تفضل مشاهدة الأمطار على المباريات

فضلت الجماهير، مشاهدة الأمطار التي هطلت بغزارة، يومي الجمعة والسبت الماضيين، وامتلاء الأودية بأمطار الخير، على متابعة مباريات الجولة 20 لدوري الخليج العربي، والتي سجلت أقل نسبة حضور للمدرجات منذ انطلاقة النسخة الحالية، فلم يتابعها في 7 مباريات سوى 6665 مشجعاً، وهو عدد قليل للغاية، ولا يتناسب مع قوة المنافسة على القمة، ولا في صراع النجاة والبقاء في عالم المحترفين.

وشهدت مباراة دبا الفجيرة مع الفجيرة، أكبر حضور جماهيري، حيث حرص 1400 مشجع، على حضور المباراة المفصلية في مسيرة الفريقين، وسجلت مباراة بني ياس مع الشارقة، ثاني أكبر حضور، بوجود 1270 مشجعاً في مدرجات الشامخة، معظمهم من جمهور الملك متصدر المسابقة، وجاءت مباراة العين مع عجمان الثالثة في ترتيب الحضور الجماهيري، حيث شاهدها 1233 مشجعاً، وهذا عدد لا بتناسب مع قيمة ومكانة العين الكبيرة، وعلى الرغم من قيمة مباراة الوصل مع شباب الأهلي، فلم يشاهدها سوى 865 مشجعاً فقط، وكذلك مباراة الإمارات مع الظفرة، التي شاهدها 759 مشجعاً، رغم أهميتها، كما شاهد مباراة الوحدة مع النصر 753 مشجعاً، وكان أقل حضور جماهيري، في مباراة كلباء مع الجزيرة، فلم يشاهدها سوى 385 مشجعاً.