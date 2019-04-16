30 هدفاً من أخطاء مشتركة بين الدفاع والحراس

أشار حسن جعفر مدرب حراس المرمى السابق، أن الجولة 20 لدوري الخليج العربي، شهدت 30 هدفاً، والأهداف أكثرها من أخطاء مشتركة بين الدفاع والحراس، وبالرغم من تألق أكثر من حارس في هذه الجولة، إلا أنه اهتزت شباكهم بأهداف، مسؤول عنها الدفاع والحراس منهم حميد عبد الله حارس الوصل وفهد الضنحاني حارس بني ياس، وعبد الله إسماعيل حارس الفجيرة، ووجه جعفر التحية إلى علي صقر حارس الإمارات، لإنقاذ مرماه وفرقته من أهداف محققة، وكذلك علي الحوسني حارس عجمان أمام العين، والحارسان كانا من أهم أسباب فوز فريقيهما.

نقص المهارة

وأشار حسن جعفر إلى أن بعض حراس المرمى ينقصهم مهارة كيفية لعب الكرة بالقدم، ولذلك لا ينحصر دور الحارس في إنقاذ مرماه من الكرات التي تصوب نحوه، أو الكرات العرضية التي تلعب في منطقة الجزاء فقط، فهذا هو الشق الدفاعي لحارس المرمى، وهناك شق آخر مهم بالنسبة لفريقه، وهو الشق الهجومي، ولم يعد دور حارس المرمى، ينحصر في مجرد إدخال الكرة إلى الملعب في حالة حصوله عليها، بمجرد إمساكها أو السيطرة عليها، بل أصبح دوره في مثل هذه الحالات، اختيار بداية الهجمة، وكذلك تحديد سرعة بنائها.

أخطاء

وأضاف جعفر: يعتبر الحارس هو آخر خط دفاع الفريق، وأخطاء حراس المرمى غالباً ما تكون نتيجتها هدفاً، ويجب على مدربي حراس المرمى إعدادهم وتجهيزهم، والعمل على تدريبهم، التدريبات الخاصة، في كيفية التعامل، مع جميع الحالات وخاصة بالقدم، لأن في بعض الأحيان، يكون على حارس المرمى، الخروج من منطقة الجزاء، للتعامل مع الكرة بقدمه، وفي بعض الأحيان الأخرى، يكون «ليبرو» صريحاً، ومن مواصفات الفرق الجيدة، وجود حارس مرمى ممتاز فيها، فبدونه ينخفض مستوى أداء الفريق، وبالتالي نتائجه، ومن حراس المرمى، الذين لديهم نقص في لعب الكرة بالقدم، فهد الضنحاني حارس بني ياس، وعبد الله إسماعيل حارس الفجيرة، ومحمد حسن الشامسي حارس الوحدة.

تميز

ارتدى عادل الحوسني حارس الشارقة، قفاز الإجادة أمام بني ياس، بعد تصديه لأكثر من كرة قوية، وخاصة كرات الانفراد، لينقذ مرماه وفرقته، من أهداف محققة، ليكون من ضمن أسباب الاقتراب مع فرقته من لقب البطولة، ويستحق 8 درجات.

تسديدة

بالرغم من تألقه في الفترة السابقة، إلا أن خالد السناني حارس الظفرة، أصيب مرماه بثلاثة أهداف أمام الإمارات، يتحمل مسؤولية الهدف الأول والثاني، لعدم الاهتمام بحائط الصد في الضربة الحرة، وعدم التمركز السليم أمام المرمى، ويحصل على 5 درجات.