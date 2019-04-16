أروابارينا: لا خلاف مع ايوفي

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

نفى الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب فريق شباب الأهلي لكرة القدم، وجود أي خلافات بينه وبين الإكوادوري ايوفي مهاجم شباب الأهلي، وذلك رداً على ما تردد عن عرض وكيل أعمال اللاعب، على إدارة الوصل، التعاقد مع ايوفي، بحجة وجود خلافات بينه وبين أروابارينا.

وقال أروابارينا: مستقبل ايوفي شأن خاص باللاعب، ولكن لا يوجد خلاف بيني وبين اللاعب، وهو يرغب في اللعب أساسياً بتشكيلة الفريق، مثله مثل أي لاعب آخر.

وأضاف: أيوفي لاعب مهم في شباب الأهلي، وتألق فترة طويلة مع شباب الأهلي، ولكن الفترة الأخيرة، فإن أحمد خليل أكثر تألقاً، ووضع تشكيلة الفريق بيدي.