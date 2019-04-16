«الانضباط» توقف مبخوت والبيرق 3 مباريات

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار سعيد الحوطي، أمس، إيقاف علي مبخوت، لاعب الجزيرة ومحمد البيرق، حارس كلباء 3 مباريات خلاف عقوبة الطرد وتغريم كل منهما 50 ألف درهم، بسبب تبادل السباب والبصق خلال مباراة فريقيهما في الدوري.

وأشار المستشار حمدان الزيودي، عضو اللجنة المتحدث الرسمي أن اللجنة عاقبت جمعة العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة بمبلغ ألفي درهم وإنذار بسبب نزوله أرض الملعب للاحتفال مع فريقه، وغرمت نادي الفجيرة 50 ألف درهم بسبب سب جماهيره للاعب دبا ياسين بخيت بمكبرات الصوت وتكرار المخالفة، وتم تغريم نادي الإمارات 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على 6 إنذارات خلال مباراة الإمارات مع الظفرة، وتغريم خورفكان 10 آلاف درهم بسبب رمي جماهيره زجاجات المياه باتجاه حكم مباراته مع حتا في دوري «الأولي».