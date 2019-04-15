الانضباط توقف مبخوت والبيرق 3 مباريات وتغريمهما 50 الف درهم

المصدر: دبي- العوضي النمر

أوقفت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سعيد الحوطي علي مبخوت لاعب الجزيرة ومحمد البيرق حارس كلباء 3 مباريات خلاف عقوبة الطرد وتغريم كل منهما 50 الف درهم بسبب تبادل السباب والبصق خلال مباراة فريقيهما في دوري الخليج العربي .

وأشار المستشار حمدان الزيودي عضو اللجنة المتحدث الرسمي بان اللجنة قررت كذلك معاقبة جمعة العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة بمبلغ ألفي درهم وانذار بسبب نزوله أرض الملعب للاحتفال مع فريقه بعد إحراز الهدف الثاني، ومعاقبة نادي الفجيرة بمبلغ 50 الف درهم بسبب سب جماهيره للاعب دبا ياسين بخيت بمكبرات الصوت وتكرار المخالفة.. ومعاقبة نادي الامارات بمبلغ 30 الف درهم لحصول لاعبيه على 6 انذارات خلال مباراة الامارات مع الظفرة.. كما غرمت نادي خورفكان 10 الاف درهم بسبب رمي جماهيره زجاجات المياه باتجاه حكم مباراته مع حتا في دوري الأولي.