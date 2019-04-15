راشد بالهول: نعتذر عن نتائج الفريق والجمهور شريك في مسيرة النادي

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

قال راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، في بيان نشره على الحساب الرسمي للنادي في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر:" جمهور الوصل لا نتعامل معه كعميل أو عنصر متفرج فقط وإنما كشريك في مسيرة النادي، فلا يكتمل أي نجاح إلا بتعاون الأضلاع الثلاثة "الجمهور واللاعبين والإدارة" وبابنا مفتوح للجميع لإبداء أي آراء إيجابية.

وقال:" نعتذر عن النتائج السلبية في الفترة الأخيرة بسبب الغيابات والإصابات بعد الإرهاق في المشاركات الخارجية التي أثرت على نتائجنا المحلية هذا الموسم.

وأختتم تصريحه بالقول:" نعد جماهيرنا بالنظر إلى كل الملاحظات التي قدموها لنا، وسنعمل على تطوير الجوانب الإدارية والفنية لكي يتبوأ الوصل مكانه الطبيعي في جميع الرياضات والمنافسات.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل يحتل حالياً المركز العاشر في دوري الخليج العربي وودع ثلاث مسابقات هي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي وكأس زايد للأندية الأبطال.