دوري الهواة.. 180 دقيقة لتحقيق الآمال

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

لا يزال الغموض يكتنف هوية المتأهلين لدوري الخليج العربي مع تبقي جولتين فقط على نهاية المشهد الختامي لدوري الهواة في السادس والعشرين من أبريل الجاري، حيث لا تملك الفرق الساعية إلى التأهل إلا 180 دقيقة فقط في الملعب هي المتبقية من عمر الموسم لتحقيق آمالها في الصعود إلى دوري الكبار.

ويبدو أن إثارة الدوري ستسمر حتى آخر جولة وذلك قياساً بفارق النقاط الضئيل بين أندية المربع الذهبي، حيث تصدر العروبة المسابقة برصيد 33 نقطة يليه خورفكان الوصيف والخاسر الأكبر خلال هذه الجولة بـ32 نقطة ثم يأتي الحمرية وحتا في المركزين الثالث والرابع برصيد 31 نقطة لكليهما لتضع هذه المعطيات الجولتين المقبلتين على فوهة بركان وفوق صفيح ساخن إن صح التعبير مع دخول الدوري لجولات الحسم والحصاد ولم يضمن أي فريق صعوده بعد في ظل اشتعال الصراع في المقدمة بين الفرق الأربعة التي بات كل واحد فيها مؤهلاً للصعود بشرط تجنب الهزيمة أو نزف النقاط خلال الـ180 دقيقة القادمة.

15 هدفاً

وبالعودة لمباريات الأسبوع الـ 16 والذي شهد تسجيل اللاعبين لــ 15 هدفاً، وانتهت 4 مباريات بالفوز الذي حضر خلال مباريات العروبة الذي تفوق على العربي 2-1 وتخطي الحمرية لعقبة ملعب مسافي بهدفين دون رد إلى جانب فوز حتا على خورفكان بهدف وحيد وانتصار الذيد على مصفوت بثلاثية بيضاء فيما انتهت نتيجة دبا الحصن ضد التعاون على وقع التعادل الإيجابي 3-3، وخلت المباريات الخمس من أي بطاقة حمراء.

حدث الجولة

تعتبر مباراة دبا الحصن وضيفه التعاون هي حدث الجولة والتي انتهت على وقع التعادل 3-3 قمة الإثارة والتشويق بعد أن وصلت إلى رقم قياسي وهي تشهد تسجيل اللاعبين لستة أهداف خمسة من هذه الأهداف جاءت في ظرف 11 دقيقة فقط بواقع هدف في كل دقيقتين وبدأ مسلسل الأهداف الخمسة المثيرة عندما تقدم التعاون بهدفه الثاني عبر اللاعب فهد مبارك في الدقية 58 لكن ثنائي الحصن أحمد نيا نجادو واليمني عبد الواسع المطري أدركا التعادل في الدقيقتين 60 و64 ويعود راشد السعدي ويسجل هدف التعاون الثالث 67 لكن فينيكيوس أعاد المواجهة لنقطة التعادل في الدقيقة 69 ليحافظ فريق دبا الحصن على مركزه الخامس برصيد 26 نقطة والتعاون على مركزه التاسع بـ14 نقطة بعدما انتزع الذيد منه المركز الثامن بـ 15 نقطة بعد الفوز العريض بثلاثية بيضاء على مصفوت صاحب المركز الأخير بخمس نقاط.

وفك محترف دبا الحصن البرازيلي فينيكيوس داسيلفا شراكته مع الروماني ميهاي لاعب العربي والبرازيلي لوان محترف حتا اللذان يملكان 13 هدفاً ليتربع داسيلفا على قمة ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفاً بعد أن سجل هدف التعادل في مرمى التعاون .وتحقيقاً لمبدأ العدالة ولتكافؤ الفرص تقرر قيام مباريات الجولتين الأخيرتين في توقيت موحد .