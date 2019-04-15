«العميد» يتذوّق طعم النصر على «العنابي» بعد 792 يوماً

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـــ محمد صادق

أكد البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، على أهمية الفوز الذي حققه «العميد» على حساب الوحدة بهدفين مقابل هدف مساء أول من أمس على استاد آل نهيان في ختام مباريات الجولة العشرين من دوري الخليج العربي، مشدداً على أن الفوز في مباراتين متتاليتين وحصد 6 نقاط أعاد للفريق الثقة مرة أخرى، وهو الأمر الأهم بالنسبة له ويعد من أبرز المكاسب في الوقت الحالي.

ونجح النصر في الفوز على الوحدة لأول مرة في دوري الخليج العربي منذ 792 يوماً، إذ كان آخر انتصار لـ«العميد» على «العنابي» في فبراير عام 2017 عندما تغلب النصر بثلاثية، بينما تفوق الوحدة في المواجهات التالية بانتصارين متتاليين الموسم الماضي، وتعادل في مباراة الدور الأول الموسم الحالي، فيما يعد فوز النصر لمرتين متتاليتين هو الثاني له هذا الموسم بعد فوزه في الجولتين الخامسة والسادسة على دبا والوصل.

صعوبة

وقال زاناردي إنه كان يعلم صعوبة المواجهة أمام الوحدة الذي تمكن من فرض تفوقه في أول 20 دقيقة من المباراة، إلا أن فريقه استعاد الثقة وبدأ الدخول في أجواء المباراة، وأسفرت التبديلات التي أجراها في الشوط الثاني بدخول محمد العكبري الذي سجل هدف التعادل وراشد عمر الذي حصل على ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفوز.

ووصف زاناردي قرار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد العودة لتقنية الفيديو بـ«الشجاع»، مشيراً إلى أن الحكم استعان بـ«الفار» من أجل اتخاذ قراره بعدما شاهد اللعبة أكثر من مرة، وأنها من وجهة نظره ضربة جزاء صحيحة.

واعترف مدرب النصر بتأثر الفريق بغياب مهاجمه وهدافه الإسباني ألفارو نيغريدو بسبب الإصابة التي لحقت به قبل المباراة في الكتف، وأضاف: «بالتأكيد تأثرنا هجومياً بغياب نيغريدو وهو ما فرض علينا تغيير طريقة اللعب والدفع بروني فيرنانديز كرأس حربة صريح، وعندما تفتقد لاعباً مهماً مثل نيغريدو بالتأكيد فإنك ستعاني من مشاكل كثيرة ولكننا استطعنا تلافيها أمام الوحدة، لا أعلم حتى الآن مدة غياب اللاعب عن الفريق ومدى جاهزيته لمباراة الإمارات المقبلة من عدمه، ولكني بالطبع لن أجازف به في حالة عدم جاهزيته».

غيابات

من جهته أعرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الوحدة عن خيبة أمله لخسارة فريقه في الثواني الأخيرة من المباراة، مؤكداً أن افتقاد الفريق عدداً من لاعبيه الأساسيين أمثال الكوري شانغ رم والبرازيلي ليوناردو والظهير الأيمن محمد برغش يعد أحد أسباب الخسارة، بالإضافة إلى معاناة الفريق من الإرهاق بسبب ضغط المباريات.

وقال: «أشعر بالحزن لظهور الوحدة بهذا الشكل، وبالتأكيد إذا لم نقاتل ونلعب كفريق جماعي لن نفوز وهو أكثر ما أزعجني، النصر لعب كفريق واحد ولذلك استحق الفوز رغم أنني أعتقد أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم في الوقت الضائع غير صحيحة».

وأضاف: «أداء الفريق تغير وانخفض عما قدمناه أمام الريان في الآسيوية، لأن لاعبينا الأساسيين غابوا عن المباراة، بالإضافة إلى عدم ظهور بعض اللاعبين بالمستوى المطلوب، في بعض الأحيان تحتاج إلى الحظ خاصة وأننا أضعنا أهدافاً عدة في الشوط الأول وكان من الممكن تسجيل 3 أو 4 أهداف، بالطبع غياب ليوناردو ورم وبرغش أثر على الفريق، فضلاً عن خروج حمدان الكمالي الذي أعتبره من أفضل المدافعين في الدولة للإصابة في الشوط الثاني».

مباريات متتالية

وأردف: " سأتحدث مع اللاعبين لأعرف ما إذا كانوا يشعرون بالإرهاق أم لا، وأتمنى أن يكون هذا هو سبب عدم ظهورهم بشكل جيد، وبلا شك فإن الفريق خاض مباراة قوية قبل 4 أيام وأي فريق سيتعرض لهذه الظروف سيعاني الإرهاق، وكان علينا إراحة رم وبرغش بعدما تشاورت مع طبيب الفريق ونصحني بعدم الدفع بهما بعد إصابتهما بإصابات عضلية.

تقدير

قال محمد العكبري لاعب النصر إنه رفض الاحتفال بالهدف الذي سجله في مرمى الوحدة احتراماً لفريقه السابق الذي يكن له كل تقدير ولجماهيره وذلك رغم أهمية الهدف والذي جاء بعد غيابي نتيجة الإصابة. وأضاف: «بالطبع الوحدة فريقي وحرصت على المرور بغرفة ملابس لاعبي الوحدة للسلام عليهم لأنه تربطني بهم علاقات جيدة للغاية وللشد من أزرهم في الفترة المقبلة».

وتابع: «كنت «مستأنساً» بتسجيل الهدف الذي أعتبره هدفاً جميلاً ولذلك ربما في البداية كنت أريد الاحتفال ولكني لم أرغب في ذلك احتراماً لفريقي السابق الوحدة». وشدد العكبري على أن فوز النصر في آخر مباراتين على الوصل والوحدة من شأنه أن يعيد الثقة للفريق ويحسن من أدائه بعدما نجحنا في التقدم في جدول الترتيب.