داميان: اللقب ضاع.. استسلمنا لـ«الملك»

المصدر: Ⅶ كلباء: محمد فضل

صب فخر أبوظبي مزيداً من الملح على جراح كلباء المترنح في مركزه الـ 11، والذي لا يزال يتهدده خطر العودة من جديد لدوري الهواة، حيث كان آخر فوز لكلباء خلال الجولة 13 على الوصل، وهي المباراة التي لعبت يوم 14 ديسمبر من العام الماضي، ليفشل بعدها لاعبو النمور في إعادة البسمة إلى شفاه الجماهير طوال سبع جولات عجاف، مرت دون أن يحتفل جمهور الفريق بالانتصار، ليزداد المشهد غموضاً، في ظل تراجع مستوى النتائج.

ورغم أن كلباء يحتاج فقط إلى ثلاث نقاط لكي يبقى مع الكبار، إلا أن الخطورة تأتي للنمور من القادمين من الخلف، في ظل تحقيق الفرق التي تليهم في الترتيب لانتصارات، لتضع مزيداً من الضغوطات والمعاناة على مدرب الفريق الإيطالي فابيو فيفاني.

صراع الوصافة

ولم تكن الجماهير الكلباوية راضية عن النتيجة الثقيلة التي تلقاها الفريق أمام الجزيرة أمس الأول، بالخسارة على ملعب كلباء بنتيجة 2-4، حيث لم يحافظ النمور على تقدمهم بهدفين، لتنقلب الأمور رأساً على عقب في الحصة الثانية، ويتمكن فخر أبوظبي من تسجيل أربعة أهداف، اثنين مع نهاية الحصة الأولى، ومثلهما في شوط المدربين، وساهمت رداءة ملعب المباراة، والذي تحول إلى ملعب أشبه بملاعب كرة الماء، وذلك جراء استمرار هطول أمطار الخير التي عمت الدولة، في الحد من إظهار اللاعبين لإمكاناتهم، وقرب الفوز فريق الجزيرة من الوصافة، التي يجلس عليها الأهلي بـ 41، مقابل 40 نقطة للجزيرة، والذي سيفتقد لجهود هدافه مبخوت في المباراة المقبلة، بعد نيله لبطاقة حمراء مجانية، بعد مشادته لحارس كلباء البيرق، الذي غادر برفقة مبخوت ليلحق الحارس بزميله منصور البلوشي، وهو اللاعب الذي تلقى سيلاً من الإشادات والمدح في الأسابيع الأخيرة، أهلته للوجود ضمن قائمة منتخبنا الوطني، لكن البلوشي طرد، ليكمل كلباء، ولأول مرة، منذ عدة مواسم، المباراة بتسعة لاعبين.

استسلام

بدأ مدرب الجزيرة، الهولندي داميان هيرتوج، مستسلماً حول إمكانية اللحاق بالشارقة المتصدر، مشيراً إلى أن «الملك» قطع شوطاً كبيراً للتتويج بالدرع، لكننا سنقاتل من أجل انتزاع الوصافة من شباب الأهلي، وسيكون طموحنا إنهاء المسابقة في المركز الثاني، وسنعمل على أي نقطة لتحقيق الهدف المنشود، ووصف داميان مباراتهم أمام كلباء، بأنها أقيمت في أجواء متقلبة، وكان من المفترض ألا تلعب في مثل هذه الظروف، وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين من تعرضهم للإصابات، مشيراً إلى أن لاعبي الفريقين عانوا كثيراً بسبب سوء أرضية الملعب، والتي أثرت كثيراً في أداء اللاعبين، خصوصاً الجزيرة، الذي لم يتمكن من فرض إيقاع لعبه وأسلوبه المعتاد، بعد أن خضنا المباراة في ملعب مغطى تماماً بالمياه، وبسببه استقبلت شباك الحارس خصيف هدفين، حيث كنت قلقاً جداً ومتخوفاً من زيادة عددية الأهداف في هذا الشوط، لنستجمع صفوفنا من جديد، ونقلص الفارق أولاً، ومن ثم إدراك التعادل، الذي جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، ولتؤول السيطرة لنا في شوط المدربين، ويستعيد اللاعبون بريقهم من جديد، لنقوم بمحاصرة النمور مع تنويع الهجمات، وذلك لفك التكتل الدفاعي الذي انتهجه لاعبو كلباء، حفاظاً على التعادل، وليتمكن لاعبو فريقي من تسجيل هدفين آخرين، لنعود بأهم ثلاث نقاط من كلباء، وسط ظروف مناخية بالغة التعقيد، لافتاً إلى أن لاعبي فخر العاصمة بذلوا جهداً مضاعفاً، وأوجه لهم التحية.

هدوء

بدوره، قال الإيطالي فابيو فيفاني مدرب كلباء، بأنه ليس قلقاً على مركز فريقه الحالي «11» في الترتيب العام، مشيراً إلى أن كلباء يحتاج إلى فوز وحيد لتأمين بقائه رسمياً، وتبقت 6 جولات على النهاية، وبعث المدرب بتطمينات لجماهير النمور بقدرة فريق على الوجود مع الكبار، ويجب ألا يتركوا مساحة للقلق بأن يتسرب بينهم، وفي رده على هزيمة فريقه أمس الأول أمام الجزيرة، قال فيفياني بأن كلباء بدأ المباراة بصورة جيدة، عكس المباريات السابقة، وتمكنا من التقدم في مناسبتين، فضلاً عن إهدار اللاعبين لكم من الفرص، ليستغل الجزيرة هذه الوضعية، ويعاقب فريقي على الفرص، ويسجل أربعة أهداف.

وعزا فيفياني الهزيمة، نتيجة الأخطاء الفردية التي وقع فيها الحارس واللاعبون، فضلاً عن طرد اللاعب منصور البلوشي، والذي أعتبره نقطة تحول في المباراة، جعلت كفة الضيوف الأرجح، ليستغل لاعبو الجزيرة هذه الظروف أحسن استغلال.

ماجد راشد: طرد البلوشي قلب الطاولة على «النمور»

قال لاعب وسط كلباء «الدولي» ماجد راشد، إن طرد اللاعب منصور البلوشي أثر في لاعبي كلباء، خصوصاً أن البلوشي يعتبر من اللاعبين المميزين في قائمة المدرب فيفياني. وقال: حاولنا بقدر الإمكان إغلاق المساحات على رفاق مبخوت وسد الثغرات، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على التقدم، واعداً جماهير النمور بالتعويض في الجولات المقبلة.

وفيما يتعلق بتبديل المهاجم الخطير راموس صاحب هدف كلباء الثاني قال اللاعب: في اعتقادي أن هذه تعتبر خيارات وتكتيك مدرب، ونحن كلاعبين لا دخل لنا فيها، لكننا سنسعى من جديد لاستعادة النغمة وإعادة البسمة لشفاه الجماهير، والتي نعتذر لها عن هذه الهزيمة، وعازمون على تلافي الأخطاء في الجولة المقبلة أمام عجمان، وسيكون شعارنا الفوز على البرتقالي بأرضه ووسط جماهيره. كلباء - البيان الرياضي

مسلم فايز: سوء أرضية الملعب أثر في لاعبي الفريقين

أكد مسلم فايز لاعب الجزيرة وصاحب هدف التقليص في مرمى كلباء أن أرضية الملعب تأثرت كثيراً بالأمطار، لذا أثرت في لاعبي الفريقين، لكن الجزيرة تمكن من إدراك التعادل وتحقيق الفوز على كلباء، مشيراً إلى أن عزيمة اللاعبين لم تلن خصوصاً بعد أن تقدم كلباء علينا بهدفين لنعرف كيف نقلص الفارق ونتعادل في الشوط الأول، ومن ثم استغلال ظروف الخصم والتفوق عليه، لنعود بالعلامة الكاملة من الساحل الشرقي.

مشيراً إلى أن فخر العاصمة كان في أشد الحاجة للنقاط الثلاث، التي وضعتنا في المركز الثالث خلف شباب الأهلي، وأن الفريق سيتأهب جيداً للجولات المقبلة وسيكون هدفنا بالتأكيد عدم الخسارة، وذلك من أجل الحفاظ على وضعيتنا الحالية في المسابقة وضمن فرق المقدمة الثلاثة. كلباء - البيان الرياضي