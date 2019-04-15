غاريدو: خسارة كارثية وكايو استنفد الفرص

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله

اعترف الإسباني خوان غاريدو، المدير الفني للعين، بسوء أداء فريقه أمام ضيفه عجمان قائلا إن الفريق ارتكب أخطاء جسيمة قادت للخسارة الكارثية كما وصفها.

وكسر فريق عجمان عقدة عيناوية استمرت طويلاً منذ انطلاق دوري المحترفين، ونجح في تحقيق فوز تاريخي على الفريق البنفسجي بنتيجة ثقيلة بلغت أربعة أهداف نظيفة، فيما كانت خسارة العين الثقيلة أول من أمس على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، امتداداً للتراجع المخيب في مستوى ونتائج الزعيم في دوري الخليج العربي بصفة خاصة والمسابقات المحلية بصفة عامة، غير أن الجديد هذه المرة هو الاستسلام والروح المحبطة التي كان عليها الفريق والذي ظهر جميع أفراده وكأنهم يلعبون مع بعضهم لأول مرة، حيث تباعدت الخطوط وتعددت الأخطاء الكارثية في وسط الملعب، وأمام وداخل منطقة العمليات، وهو الأمر الذي أتاح المساحة والزمن للفريق البرتقالي ليفرض هيمنته على مجريات اللعب ويمضي بالمباراة على طريقته وأسلوبه، ويسجل في مرمى خالد عيسى مثنى وثلاث ورباع، وتفوق المدرب أيمن الرمادي في قيادة عجمان للفوز التاريخي الكبير كأول نصر يحققه فريقه على العين في دوري المحترفين، حيث لعب بأسلوب متوازن ونجح في إغلاق مفاتيح اللعب العيناوية.

وقال مدرب العين في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: لعبنا بطريقة سيئة جداً، وفريقنا يمر بلحظات صعبة، وينبغي أن نتعامل مع الواقع بصورة أفضل لنستعيد وضعنا لأن العين ناد كبير، وعلينا معالجة الأخطاء وترتيب أوراقنا والعمل كفريق واحد وبروح قتالية لأجل العودة إلى الانتصارات وتحقيق أفضل النتائج في الجولات المقبلة

وانتقد المدرب الإسباني غاريدو، اللاعب البرازيلي كايو لوكاس، وقال: لم يكن جيداً في المباراة وقد منحته فرصاً عدة ولكنه لم يظهر بالصورة المطلوبة رغم أنه يملك الإمكانات ولديه المقدرة على صناعة الفارق ومساعدة الفريق، ولذلك سحبته من الملعب، وإذا غضب من استبداله فعليه أن يقدم المردود الفني المنتظر منه ليستمر إلى نهاية المباراة.

سعادة

من ناحيته عبر المصري أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق نادي عجمان، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على العين، موضحاً أن فريقه أظهر وجهه الحقيقي وقال: ظل عجمان فريقاً متميزاً خلال هذا الموسم، وخلال المباراة الأولى بالدور الأول على ملعبنا بعجمان خطف العين الفوز في الدقائق الأخيرة بعد أن تقدمنا عليه ، ولكننا استوعبنا ذلك الدرس وظهرنا في مباراة أول من أمس بصورة أفضل ونجحنا في الحصول على النقاط الثلاث .

وأضاف: كان لدنيا حاجز نفسي كبير لأن عجمان لم يسبق له الفوز على العين حتى عندما يكون الأداء جيداً وقد عملنا خلال الأسبوع الماضي على كسر هذا الحاجز النفسي خصوصاً وأن فريقنا ظل يؤدي بصورة متميزة ولكن يخرج بنتيجة سلبية وكان علينا أن نلعب بثقة وجدية وثبات وهو ما حدث بالفعل وقادنا لتحقيق الفوز الكبير.

فريق كبير

أكد أيمن الرمادي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، أن المهمة لم تكن سهلة أمام العين على الرغم من الفوز العريض، موضحاً أن العين فريق كبير وهو يطمح في إكمال مشواره في المنافسة على اللقب لأنه ورغم فارق النقاط بينه والمتصدر فلا يزال هناك أمل بالنسبة له، وقد كنا ندرك أنه سيدخل المباراة بمعنويات عالية بعد مباراته الآسيوية الأخيرة، لذلك كنا حذرين خصوصاً في ربع الساعة الأولى، و كان يجب أن نصمد ونتماسك وهو ما حدث وقد احترمنا العين لأنه فريق كبير ونتمنى له التوفيق في البطولة الآسيوية.