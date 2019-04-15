أحمد ربيع بدأ العلاج الطبيعي في مستشفى راشد

المصدر: Ⅶ دبي- العوضي النمر

بدأ لاعب الجزيرة أحمد ربيع مرحلة العلاج الطبيعي في مستشفى راشد التي يعالج بها، من أجل استعادة كامل عافيته ونشاطه، وظهر تحسن ملحوظ على حالته خلال الأيام الماضية، واطمأن الأطباء على وضعه الصحي، من خلال العديد من الفحوصات الطبية التي أجريت له على المخ والأعصاب والعيون، وكلها جاءت مطمئنة، حيث يستجيب اللاعب للعلاج بشكل كبير، بفضل دعوات الجميع له، والاهتمام الطبي الكبير الذي يجده من إدارة وأطباء مستشفى راشد للطوارئ الذين لا يدخرون جهداً من أجل الاطمئنان على اللاعب.

تحسّن مستمر

وقال ربيع صالح والد اللاعب، إن ابنه في تحسّن مستمر، وإنه أصبح يتحدث بوضوح مع أفراد أسرته الذين يتواجدون معه باستمرار من أجل رعايته ورفع معنوياته، كما يجلس بينهم بشكل طبيعي، وسمح له الأطباء بالمشي في طرقات المستشفى من أجل استعادة كامل صحته، وأضاف: إن الأطباء طمأنونا على تحسن صحة أحمد باستمرار، على كل الأصعدة، حيث أجري العديد من الفحوصات خلال الفترة الماضية، وهذه بشرة طيبة ثلج صدورنا وكل الذين يتعاطفون مع ابننا في محنته.

سلامة العيون

وعن سلامة نظره قال الوالد ربيع صالح: الحمد لله أطباء مستشفى دبي طمأنونا على عيونه بعد أن خضع للفحوصات هناك خلال الأيام الماضية، وأن الشكوى من بعض «الزغلله» التي كان أحمد يعاني منها في الفترة الماضية تعود إلى قوة الصدمة التي حدثت له في عامود الإنارة خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه الجزيرة مع الإمارات، مما نتج عنها بعض النزيف الدموي وهو ما أدى إلى تلك «الزغلله»، والحمد لله تم وصف الدواء اللازم والذي يقدم لأحمد بشكل منتظم، وهناك تحسّن كبير في الصحة ولله الحمد.

رعاية فائقة

وقال والد لاعب الجزيرة: الحمد لله أن عناية الله وحفظه واهتمام الشيوخ أنقذا ابني، حيث وجد رعاية فائقة من إدارة مستشفى راشد، ولعل الاهتمام الكبير الذي وجده من قبل قادتنا وكبار مسؤولينا، ساهم في تحفيف الآلام والتعجيل بالشفاء، إضافة إلى دعوات الجميع له كان له الأثر الكبير في رفع معنويات كل أفراد الأسرة، سواء الخاصة للاعب أو الأسرة الرياضية على مستوى الدولة.

وتابع ربيع صالح: إن هذا الاهتمام من قادتنا يعكس حرصهم على صحة وسلامة أبنائهم في كافة القطاعات. وعن سبب تواجد نجم الجزيرة حتى الآن في غرفة العناية المركزة، أشار والد اللاعب إلى أنه قرار راجع للأطباء، من أجل مزيد من الرعاية والاهتمام بصحة أحمد، حيث يرى الأطباء أن تواجده في العناية المركزة تساهم في العلاج بشكل أفضل وأسرع.

العلاج بالخارج

وأضاف والد اللاعب أحمد ربيع قائلاً: الأطباء طمأنونا على صحة ابننا، وأنه في تحسّن دائم والحمد لله، وأن أمر تكملة علاجه في الخارج من عدمه يعود إلى رأي الأطباء بعد الأيام المقبلة، ومدى حاجة اللاعب إلى العلاج الخارجي، وقال: نحن الآن في مرحلة الاطمئنان على صحته واستقرارها، وهي أهم عندنا من عودته للملاعب من عدمه، وقادتنا لم يقصروا في هذا الجانب على الإطلاق، ونسأل الله العلي القدير أن يتم شفاؤه ويكتمل تحسّن صحته في قادم الأيام، بفضل العناية الفائقة من قبل أسرة الطوارئ بمستشفى راشد.

ووجه ربيع صالح الشكر والتقدير إلى الأسرة الرياضية للتكاتف التام مع ابنه في أزمته الحالية، مما خفف من آلامنا كثيراً، حيث قام العديد من كبار المسؤولين في هيئة الرياضة واتحاد الكرة والأندية، وكذلك العديد من الأفراد والمشجعين على زيارة نجلي يومياً، ومثل هذا الاهتمام يعكس مدى ترابط أبناء الإمارات، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ أبناءنا من أي مكروه سواء كانوا من الرياضيين أو باقي فئات المجتمع.