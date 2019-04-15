انطلاق دورة مدربي حراس المرمى للمستوى الثاني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت بمقر اتحاد الكرة بدبي، أول من أمس، محاور الدورة التدريبية لمدربي حراس المرمى المستوى الثاني التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للفترة من 13 إلى 21 أبريل الجاري بمشاركة 26 مدرباً من الإمارات، السعودية، المغرب، الجزائر، مصر، سوريا، البرازيل، رومانيا وكرواتيا. ويحاضر بالورشة المحاضران الآسيويان زكريا أحمد العوضي وحسن إسماعيل المقيم.

وقال المحاضر الآسيوي زكريا أحمد العوضي إن الدورة تندرج ضمن أجندة وبرامج الدورات الفنية المتخصصة التي تنظمها إدارة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يحصل الدارس فيها بعد اجتيازه للبرنامج على الشهادة الآسيوية لمدربي حراس المرمى «المستوى الثاني» للموسم الرياضي 2018-2019.

وأضاف العوضي، أن برنامج الدورة يتضمن محاضرات نظرية، يتم تطبيقها عملياً على البساط الأخضر، ويهتم هذا الجانب بكيفية تعامل حارس المرمى خلال مواقف اللعب، بالإضافة إلى تطوير أساسيات حراسة المرمى في مدارس وأكاديميات الكرة، والبرامج التدريبية والتخطيط لها، والحالة النفسية لحارس المرمى وكيفية التعامل معها مع أهمية مواكبة تطوير التدريب لسرعة اللعب التي تشهدها الكرة العالمية.

وأوضح العوضي أن الدورة ستشهد كذلك دراسة تطوير حالات اللعب الحقيقية لحراس المرمى والقيادة التكتيكية الدفاعية في بناء الهجمة والقيادة التكتيكية الدفاعية، والتنظيم الدفاعي في الحالات الثابتة.