النجم الساحلي التونسي في العين استعداداً لنهائي كأس زايد للأبطال

المصدر: Ⅶ العين- طلحة عبدالله

ينتظم فريق النجم الساحلي التونسي في معسكره في مدينة العين استعدادا لمواجهة الفائز من مباراة «الهلال والأهلي السعوديين»، في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، والذي يحتضنه استاد هزاع بن زايد الخميس المقبل.

ويهدف المعسكر القصير لتعويد اللاعبين على الأجواء ، وملعب المباراة ، ويؤدي الفريق عدداً من الحصص التدريبية المكثفة يركز خلالها الجهاز الفني على تطبيق خطة المباراة ، بجانب الإستقرار على التشكيل، يطموح الفوز بكاس زايد والعودة به إلى تونس .

ويعتبر الوصول لنهائي كأس زايد للأندية الابطال ذات الجوائز المالية العالية أول هدف يحققه الفريق التونسي بهذا الموسم، خصوصاً وهو يقاتل على عدد من الجبهات في مسابقات محلية وأفريقية بالإضافة لكأس زايد.

مشوار

وحقق النجم التونسي نتائج لافتة في مشواره بالمراحل المختلفة لكاس زايد للأندية الأبطال ، بدأها بالفوز ذهاباً وإياباً على فريق نادي الرمثا الأردني بنفس النتيجة (3-1)، ليتأهل إلى ثمن النهائي، حيث تعادل ذهاباً مع الوداد المغربي من دون أهداف على ملعب الأخير بالدار البيضاء، وفاز عليه بهدف نظيف في لقاء الإياب بتونس، وفي الدور ربع النهائي حقق فوزاً رائعاً على مضيفه الرجاء البيضاوي في جولة الذهاب بالمغرب، قبل أن يعود ويخسر أمامه بهدف دون رد في لقاء الإياب بتونس وهي الخسارة الوحيدة التي تلقاها الفريق في البطولة حتى الآن، وفي نصف النهائي حقق فوزاً ثميناً وصعباً على المريخ السوداني بجولة الذهاب في تونس، وعاد وفرض عليه التعادل السلبي في لقاء الإياب على ملعب المريخ بأم درمان.

تطلع

ويتطلع الفريق التونسي للحصول على لقب البطولة ذات الجوائز المميزة، فيما أكد رضا شرف الدين رئيس النادي في تصريحات سابقة، أن فريقه وصل إلى النهائي عن جدارة واستحقاق وهو قادر على تشريف كرة القدم التونسية في هذا المحفل العربي الكبير، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون وهم يقاتلون على عدد من الجبهات ويخوضون مباراة كل أربعة أيام.

تذاكر

طرح الاتحاد العربي لكرة القدم تذاكر المباراة النهائية لجماهير النجم التونسي، وينتظر أن تحظى المواجهة المرتقبة بحضور جماهيري كبير في ظل تواجد أعداد كبيرة من الجالية التونسية بدولة الإمارات.