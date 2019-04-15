ناشئو فلامنغو يغسلون الأحزان في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

يحاول فريق فلامنغو البرازيلي للناشئين المشارك في بطولة دبي الدولية تحت 16 عاماً الحفاظ على لقبه، من أجل غسل أحزانه، وإطفاء لهيب النار الموقدة في قلوب لاعبيه بسبب حريق اندلع فبراير الماضي، بمركز تدريب النادي في ريو دي جانيرو وخلف 10 قتلى منهم 6 لاعبين أحدهم لاعب خط الوسط فيانا الذي شارك ببطولة العام الماضي في دبي ، و3 لاعبين آخرين كان من المفترض مشاركتهم في بطولة دبي، هم روزا «الظهير الأيمن»، خورخي إدواردو «لاعب وسط »، وإسميريو «حارس المرمى»، وتكريما لضحايا الحريق، يرتدي لاعبو فلامنغو شارات سوداء في كل مباراة.

ويتصدر فلامنغو المجموعة الثانية بالبطولة وعقب كل هدف يتبادل لاعبوه التهنئة ويركضون إلى دكة الاحتياط رافعين أياديهم إلى السماء، ولكنهم يغادرون الملعب عقب كل مباراة في حزن على زملائهم.

وقال المدرب ماريو : «الانتصارات أفضل ما نقدمهم للاعبين الذين فقدناهم ، نتذكرهم جميعاً، كانوا جزءاً من عائلتنا».