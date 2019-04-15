راشد النعيمي يشيد بفوز عجمان التاريخي

المصدر: Ⅶ عجمان - ياسر قاسم

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس نادي عجمان، بالفوز التاريخي الذي حققه الفريق على العين، مساء أول من أمس، في الجولة 20 لدوري الخليج العربي لكرة القدم بنتيجة 4-صفر، جاء ذلك خلال لقائه خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة النادي، مساء أمس، وأكد الشيخ راشد النعيمي أن الفوز يُحسب للإدارة والجهاز الفني واللاعبين الذين قدموا مستوى مميزاً في المباراة، وطالب بالسير على هذا النهج الذي انعكس إيجاباً على حالة الاستقرار التي يعيشها النادي، مما أثمر عن نتائج مميزة هذا الموسم في دوري الخليج العربي.