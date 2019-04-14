«النواخذة» يقذف بـ«الذئاب» إلى نفق الهواة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

قذف فريق دبا الفجيرة جاره، الفجيرة إلى النفق المظلم المؤدي إلى الهبوط المباشر،والعودة من جديد إلى دوري «الهواة»، ونجح «النواخذة» أول من امس في الفوز على «الذئاب» بنتيجة 2 - 1، وهي المرة الأولى هذا الموسم التي يكون فيها لاعبو «الذئاب» في هذا الوضع الحرج،ضمن الفرق المرشحة «مباشرةً» لمغادرة دوري المحترفين بعد التقهقر إلى المركز 13 برصيد 14 نقطة فيما قفز فريق الإمارات إلى المركز 12 بفوزه على الظفرة.

وأصبح د. عبد الله مسفر مدرب الفجيرة في وضع لا يحسد عليه بعد أن فوت فريقه فرصة ثمينة للابتعاد خطوة عن معمعة الهبوط المباشر، وأصبح الفريقان «دبا والفجيرة» يواجهان مصيراً مجهولاً في الجولات الست المقبلة والتي لا تحتمل أية أخطاء بحثاً عن طوق النجاة .

مسؤولية

وأشاد محمد الخديم مدرب دبا بلاعبي فريقه مؤكداً انهم كانوا على قدر المسؤولية وقدموا مباراة كبيرة ، وقال: رغم تقدم الفجيرة بهدفه لكن سرعة ادراك لاعبينا التعادل جعلت الفريق يخوض المباراة بأريحية ليتم استدراج الذئاب إلى فخ الدقائق الأخيرة التي عرفنا عبرها كيف نحقق الانتصار .

وحول تألق خالد عبد الله الذي سجل هدف التعادل وتسبب في ركلة الجزاء التي احرز منها ياسين البخيت هدف فوز دبا، اكد الخديم أن كافة لاعبي فريقه كانوا عند العهد بهم مشيرا إلى انه لن يخص أي لاعب بالمدح على حساب آخر.

وأشار المدرب إلى أن المباراة كانت سجالاً بين الفريقين وقال:سنلعب المباريات المقبلة بروح الانتصار معرباً عن أمله في أن تسير المباريات وفقاً لما يتمنى جمهور النواخذة وأن يمثل الفوز على الفجيرة دافعاً اكبر للمباريات المتبقية من الدوري.

انتقاد

في المقابل انتقد الدكتور عبد الله مسفر مدرب الفجيرة تقنية الفيديو «الڤار»، وأشار إلى أنها أصابهتم في مقتل وحرمتهم من النقاط للمرة الثانية منذ توليه قيادة الفريق،وقال:لا نستحق الهزيمة بالطريقة التي انتهت عليها المباراة، وأقر بوجود مشكلة كبيرة في الخط الأمامي لفريقنا العاجز عن التسجيل رغم تغيير أسلوب اللعب لكن أعود وأقول إن هذه مقدرات اللاعبين ولن أطلب منهم أكثر من طاقاتهم.

وأشاد بخط الدفاع الخلفي الذي ابتعد عن الأخطاء ليمنع هجوم دبا من التوغل خصوصاً البخيت الذي افتقد الحلول وأبدى المدرب ارتياحه لاستعادة بن يطو حاسته التهديفية لكنه لم يجد من يعاونه وقال: حتى الضربات الثابتة التي حصلنا عليها لم نستفد منها بالشكل المطلوب.

وانتقد مسفر أداء المحترف الفرنسي كوسوكو والذي وصفه باللاعب «السائح» الذي يلعب لمدة أسبوع ويتوقف عن التدريب لأسبوع آخر مشيراً إلى انه ليس اللاعب الذي يتم الاعتماد عليه، وقال: افتقدنا للاعب السوبر محمد خلفان الذي يستفيد من الفرص ويجد الحلول في كل الأوقات.

وأشار إلى انه وجد الفريق بهذا الوضع والفريق يفتقد اللاعبين الذين يعطون الفارق ولابد من صحوة سريعة في قادم الجولات.

لا مستحيل

أكد الأردني ياسين البخيت لاعب دبا أن فريقه يرفع شعار «لا مستحيل» بعد الفوز بالديربي أمام الفجيرة وقال: نأمل مواصلة نغمة الانتصارات في الجولات المتبقية من الدوري، مشيراً إلى أنهم أهدوا الفوز لجماهير النادي ولزميلهم المغربي إدريس فتوحي، الذي يتعافى من الإصابة.