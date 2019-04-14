9 نقاط تفصل «الملك» عن درع الدوري

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

9 نقاط من 6 جولات تفصل فريق الشارقة عن التتويج بدرع دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويكفى وصول «الملك» إلى النقطة 59، لاعلانه بطلا ، بغض النظر عن نتائج الآخرين ، ويبلغ رصيد أقرب مطارديه وهو شباب الاهلي« الوصيف» 41 نقطة، وفي حالة فوزه في الجولات الست المتبقية في البطولة يصل إلى 59 نقطة، ويتفوق الشارقة بفارق المواجهات المياشرة مع شباب الأهلي.

وعمت فرحة كبيرة وسط جمهور «الملك»، بفوزه اول من امس على بني ياس 2 - 1 ، بالجولة 20 من لدوري ووصوله إلى النقطة 50 مستمراً في التغريد على القمة منفرداً ، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر هذا الموسم، كما أنه جمع نقاطه من 15 انتصاراً، و5 تعادلات، فيما تجمد رصيد «السماوي» عند 33 نقطة.

وفي المقابل فإن فريق بني ياس تعرض إلى الخسارة مرتين في 90 دقيقة، خلال مباراة الشارقة ، بفقده النقاط الثلاث لمصلحة منافسه، كما خسر «السماوي» أيضاً سلسلة نتائجه الإيجابية على ملعبه، الذي لم يخسر عليه منذ فبراير العام الماضي، بعدد 16 جولة في مختلف المسابقات.

مواجهة صعبة

وأكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، أن مباراة بني ياس كانت صعبة، لأنها ضد منافس قوي ومتطور، مشيراً إلى سعادته بالنتيجة، والحصول على النقاط، مقدماً التهنئة للاعبيه على العطاء الذي قدموه، وقال : فريقنا نجح في تجاوز صدمة الهدف المبكر بخبرة كبيرة، وتماسك اللاعبين، وعادوا إلى اللقاء وحولوا تأخر الفريق بهدف إلى فوز غالٍ جداً، منحه 3 نقاط مهمة.

وأضاف: فرحتنا كبيرة بهذا الفوز، لكن علينا التركيز على لقاء العين المقبل، ، نتمنى أن نواصل فيه نتائجنا الإيجابية.

وأكد مدرب الشارقة أن وجود بعض الغيابات في الشارقة، ليس من مصلحة فريقه، وقال: نعاني من النقص والغيابات، لكن محين خليفة ومحمد الشحي، يقدمان مستوى جيداً، ونثق دائماً في كل اللاعبين، وفي مقدرتهم على العطاء، الذي يقودنا إلى النتائج التي نخطط لها.

أفضلية

واعترف الكرواتي كرونوسلاف مدرب بني ياس، بأفضلية الشارقة في مباراة الفريقين، حيث قدم كرة قدم جميلة، مؤكداً تطوره وتميز لاعبيه بالسرعة والقوة، وقال: «السماوي» قدم مستوى جيداً، ونجح في إحراز هدف التقدم، لكن مجريات اللقاء ذهبت لمصلحة المنافس.

ونفى كرونوسلاف وجود تقصير من خط هجوم فريقه في اللقاء، بدليل مبادرتهم بإحراز هدف، ولكن لم ينجحوا في المحافظة عليه، وقال: لا يوجد فريق يحرز أهدافاً باستمرار في شباك منافسيه، من أراد أن يسجل فريقه في كل المباريات، عليه أن يتعاقد مع ميسي.

وأكد كرونوسلاف أن البطاقات الصفراء التي منحها الحكم للاعبيه، أثرت في مردودهم، مشيراً إلى أن الحكم منح فواز عوانة إنذاراً مبكراً، أثر كثيراً في تحركاته في الملعب، لأنه كان يتخوف من البطاقة الصفراء الثانية.

استغراب

أبدى فواز عوانة لاعب بني ياس استغرابه من عدم العودة في أوقات مهمة إلى «تقنية الفيديو» خلال المباريات، ذاكراً أن هذه التقنية يتم صرف مبالغ طائلة عليها لاتخاذ القرارات الصحيحة وأن الحكام يفترض أن يتعاملوا معها لإنصاف اللاعبين والفرق، وأكد أنه كان يأمل عودة حكم المباراة إلى تقنية الفيديو في عدد من القرارات التي اتخذها. أبوظبي - البيان الرياضي

سالم سعيد : مخالفة واضحة سبقت ركلة الجزاء

أكد سالم سعيد المحلل التحكيمي بقناة دبي الرياضية، أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد عبد الله، وأحرز منها الشارقة هدف الفوز الثاني في مرمى السماوي، سبقتها مخالفة واضحة، ارتكبها إيغور كورنادو مع سهيل النوبي، وأنها بالتالي غير صحيحة، مع تأكيده في الوقت نفسه، أن ركلة الجزاء صحيحة من حيث وجود العرقلة، لكنه أكد أنه كان يفترض أن يتم إلغاؤها، على خلفية المخالفة التي سبقتها، في إشارة لوجود خطأ تحكيمي، ذاكراً أن حكم تقنية الفيديو «فار»، كان عليه إبلاغ الحكم بالمخالفة، خاصة أنها كانت واضحة، حسب قوله. أبوظبي - البيان الرياضي

محسن مصبح: نسبة فوز الشارقة باللقب «صفر%»

أكد محسن مصبح رئيس شركة القدم بنادي الشارقة أن نسبة فوز الشارقة باللقب 0% رغم فارق النقاط التسع الذي يفصله عن أقرب منافسيه، مشيراً إلى وجود 18 نقطة في الملعب تتطلب مواصلة المجهود وقال: النادي لن يتحدث عن البطولة إلا بعد أن يضمن الدرع في خزانته بشكل حاسم ونهائي. أبوظبي - البيان الرياضي